（中央社華盛頓2017年5月23日綜合外電報導）美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）表示，儘管伊斯蘭國（IS）宣稱昨晚英國曼徹斯特體育館演唱會的血腥攻擊案，美國尚未證實伊斯蘭國與這起攻擊的關聯。



伊斯蘭國透過即時通訊軟體Telegram發布聲明，承認犯下英國曼徹斯特體育館演唱會的血腥攻擊案，並說是在會場放置爆裂裝置發動攻擊。



路透社報導，這個聖戰團體的聲明說：「『哈里發國』（caliphate）一名戰士在曼特斯特一場十字軍（Crusader）的聚會中放置了一個炸彈。」這次攻擊至少造成22人喪生和59人受傷。



法新社報導，與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）則說，是伊斯蘭國派出的「安全小組」發動攻擊。