007老牌影星羅傑摩爾癌逝 享壽89中央社 (2017-05-23 22:22)
（中央社倫敦2017年5月23日綜合外電報導）第3任「007情報員」、英國資深影星羅傑摩爾（Roger Moore）的家屬透過其官方推特發表聲明說，羅傑摩爾與世長辭，享壽89歲。
法新社報導，聲明說，「我們抱著沉重的心情宣布，我們摯愛的父親、羅傑摩爾爵士勇敢地與癌症病魔搏鬥不久後，今天在瑞士撒手人寰」。
路透社報導，這位英國老牌演員以飾演007系列電影主角詹姆士龐德（James Bond）聞名於世。
化身龐德長達12年，讓羅傑摩爾成了百萬富翁，並且贏得全球粉絲的心。
儘管他從未誇耀過自己的演技，但事實說明一切，他在7部007系列電影中飾演龐德，次數超過其他演員。（譯者：中央社劉文瑜）
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