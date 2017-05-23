本文系融360專欄作者「小白讀財經」原創作品，僅代表作者個人觀點，不代表融360官方立場，轉載請聯繫作者授權。

要比降房價的狠招，中國我只服保定！

近期，保定在一塊「2017-30號」土地的拍賣上，當地政府對開發商競拍、個人買賣環節做了嚴格而細緻的規定：

1、開發商在競拍環節最高土地限價為1100萬元/畝，如果多個開發商都拍到了最高價，那麼誰承諾以最低價賣給購房人，這塊地就給誰。

2、無論你是最高價（1100萬元/畝）拍得，還是較低價拍得，今後最高房屋銷售限價13000元/平方米。

3、這塊地的買房人，在取得不動產權證之日起10年內不得買賣！

它們的遊戲規則是這樣的：

假如A、B、C、D四家開發商參與競拍，如果B拍出了最高價且拍出的價格低於1100萬元/畝，那麼這塊地給B；如果是A、B、C都拍到了最高價的1100萬元/畝，那今後誰能以最低的價格銷售就給誰。比如A、B、C分別承諾每平米賣5000元、10000元、15000元買給購買人。OK，A的價格最低，這塊地給A！

不過，如果單純是這樣就會產生兩個問題：1、開發商擁有這塊地后，乾脆捂盤不賣了或者只賣小部分；2、大量的購買人都想來買這類房，因為價格更便宜。

但是對這兩個漏洞，政府已經替你想好了：1、拍賣規則要求，土地建成房屋之後，必須全部出售，開發商無權保留。2、購房者在獲得房產證之後10年，才能出售，注意是辦理完房產證之後的10年，不是交易完成後的10年。

保定這招確實夠狠，刀刀見血，不留縫隙，堪稱中國房地產調控史上的絕招，尤其是關於房子10年限售期的規定，如果全面落實，並在全國推廣，那麼一般意義上的炒房人幾乎會絕跡！

1、對炒房人來說10年的時間太長，你不知道10年後的政策怎樣、房價怎樣，你擁有的是一筆不確定的資產。

2、大部分人是通過舉債來炒房的，並從中加了高額槓桿，他們大多通過銀行消費貸款和信用貸款，或者將第一套房從銀行做抵押貸款，作為第二、第三套房的首付款。

比如老王有一套房500萬，把這套房抵押給銀行貸款300萬，分別拿出150萬作為第二、第三套的首付（30%），價格都是500萬，再貸得700萬，這樣老王一共1500萬的房產，負債就有1000萬。

這種情況下，由於1000萬負債是要支付給銀行利息的，如果房子可以隨時變現出售那還好辦，但是這套房子限售期是10年，以目前商業貸款4.9%的利率計算，老王10年需要支付給銀行高達266萬的利息，這是無論如何都是不划算的！

與此同時，限售10年，流動性極差，銀行並不熱衷於放貸。最後由於資金面緊張，往往能讓炒房族知難而退。

2016年部分城市房價快速上漲，一些炒房人的收益超過100%，炒房被認為扮演了推波助瀾的作用，現在沒有具體數據說明炒房群體的比例，但一般認為投資需求能佔到總需求的25%至30%，也就是如果斬斷這部分炒房人的手，對控制房價有重要的意義。

今天有朋友問小白：

現在房產限售已經成為了一個趨勢，惠州長沙等三四十個城市都限售了，短則限售2年，長則限售10年，我看了一些分析，說房地產稅大概率是在2019-2020年左右推出，如果現在買了房限售2-3年，那個時候應該正好是房地產稅推出的時間，賣房要收高額的房地產稅，那麼現在如果想要基於投資去賣房的話，還適不適合？如果現在要投資房產，有什麼機會？

小白羅列下朋友關心的幾個問題：

一、10年的限售期會在全國推廣嗎？

保定房子長達10年限售之所以受到全國的關注，就是大家都擔憂將來可能被其他地方複製，否則如果只是個案那就不足掛齒。小白認為保定長達10年的限售期只是降房價的方式之一，想要降房價，手段多如牛毛，比如：1、改變土地出讓金支付方式，由一次性支付改為分期支付；2、公佈各地房屋信息、房子數量，讓人們知道全國到底有多少房子，哪個地方房子泡沫最大；3、降低交易環節要交的契稅、營業稅、個人所得稅，提高持有環節的稅費。

這幾招，招招能見血，但是房地產在中國經濟、政府收入中重要性太大，僅2014年中國的房地產依賴度就達到20%（房地產固定資產投資/GDP），2016年政府收入中，來自房地產行業的就佔到28.2%，有些城市還過半，房地產關乎錢袋子，在這樣的情況下地方政府並不太願意房價下跌。

2016年政府收入中「土地出讓金」就佔了3.75萬億，契稅4300億，這些稅都是交易環節的，也就是有交易才能產生稅收，如果限售10年，那就竟味著房子10年的冰凍，不能產生交易。與此，限售期過長，買房人失去轉讓機會的同時，也弱化了政府對樓市的管控，是各方不大樂意的。

雖然自今年3月份廈門市首次出台住宅限售後，有近30個城市跟隨：

5月20日，長沙市住建委、無錫市住建局、嘉興市住房保障局相繼出台限售政策，至此全國已有30個城市出台房屋限售政策，成都、廈門、福州、青島、杭州、廣州、珠海、惠州、揚州、常州、長樂、閩侯、徐水、啟東、白溝、三亞、瓊海、海口、東莞、西安、濟南、鄭州、高碑店、蕪湖、開封、南京、無錫、長沙、嘉興、承德、保定、北京（保定、北京等均為有部分限制）。限售2年到3年不等，最長的是保定高碑店市的白溝鎮，限售5年。

從中發現，很多個城市限售期限普遍不長（2年左右），而這兩年的時間主要是跟隨調控周期來定的，中國樓市調控周期一般是3年，從2016年10月算起，至少到2019年才結束，也就是說現在是2017年，加上限售期2年，到2019年剛好是調控周期的結束。所以小白認為未來即使其他城市要加入期限更可能是2年，而不是10年。

二、房地產稅何時能推出？房地產稅推出對房價有什麼影響？

房地產稅何時推出小白並不大清楚，但是徵收房地產稅面臨最大一個問題就是房地產稅是對房屋和土地徵收的一種稅，但是我國法律規定，土地是國家所有，國家才是土地的主人，如果徵收那就意味著國家對國家徵稅，從法理上似乎說不過去。

當然即使繞開這個不談，按照一般的分析，開徵房地產稅，從多個部門決策→國務院法制辦審查→人大常委會決議→全國人民代表大會，走完流程最少也要3年。

未來如果徵收房地產，大概率是在一二線城市徵收，因為目前炒房、囤房的群體主要在這些城市，這對抑制炒房是有幫助的。而去庫存壓力大，人口持續流出的三四線城市可能會獲得免征，原本這些城市房價壓力就大，如果強行徵收，後果是很可怕的。

三、賣房要收高額的稅，現在還有投資機會嗎？

中國的房價正在快速分化，由07年、09年的普漲，到2016年的二八開，漲的是一線城市和強二線城市的房子，橫的是三四線城市的房子，隨著城市化的繼續（農村→小城市→大城市）未來這種勢頭仍然會延續。對一線城市和強二線城市的房子固然長線看好，但是買房限制越來越多，條件越來越苛刻（普遍都需要5年社保），如果是投資，未來機會變得越來越少。

對於三四線的房子，由於一二線城市普遍限購、限貸，資金湧入這些城市，年內房價有上漲的潛力，但長線來說隨著人口的持續流出，房價上漲空間不大，當然剛需仍然可以購買，你買的是住的，還用擔心什麼呢?

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