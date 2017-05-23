5月23日，餘額寶收益率仍在上升，最新7日年化收益率已經達到4.028%，這樣的收益率較半年前（去年12月初）的2.5%上漲了約60%。

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（餘額寶七日年化收益率走勢。5月23日為4.028%）

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（餘額寶萬元收益走勢，5月23日每萬份收益為1.0854元。）

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以下為上海證券報5月18日稿件《餘額寶收益率站穩4%關口 寶類理財產品重返風口》

種種跡象表明，此前幾乎被市場遺忘的「寶寶類」理財產品正重新獲得市場關注。

最新數據顯示，自5月11日站上4%關口以來，餘額寶收益率節節攀升，最新7日年化收益率已經達到4.028%。這是其2015年6月跌破4%之後，首次重回這一收益節點。與此同時，基金公司發行的貨幣基金、短期理財產品今年以來收益率在各類產品中排名居前，在股市、債市、商品市場均遭遇連續調整的背景下，無疑成為市場中的一抹亮色。

一位基金公司人士告訴記者，由於股票、債券市場短期均難見起色，公司營銷策略正逐步轉向短期類固收產品。在央行「去槓桿」、貨幣政策保持中性的背景下，現金類理財產品可能仍是當下最優資產。

餘額寶收益率持續攀升

不少支付寶用戶近日驚喜地發現，餘額寶收益率正接近前期高點。「收益率超過4%了，買股買債還不如多存點進餘額寶。」記者身邊的一位餘額寶資深用戶表示。

打開支付寶賬戶可以看到，自5月11日收益率站上4%以來，餘額寶收益率已經連續一周持續攀升。5月16日，該產品最新7日年化收益率已經達到4.028%。

事實上，餘額寶收益率攀升只是目前市場上貨幣類現金理財產品收益高企的一個縮影。Choice數據顯示，截至5月16日，市場上有公開數據的85隻短期理財基金今年以來的7日年化收益率為3.688%，在除QDII外的所有基金類別中收益排名第一。

其中，30隻產品7日年化收益率超過4%。中銀理財90天債券B、光大保德信添天盈理財債券B、民生加銀家盈理財月度B、廣發理財7天債券B、匯添富理財60天債券B排名收益前五，最高者7日年化收益率為4.45%。

業內人士告訴記者，在金融去槓桿尚未完成、貨幣政策保持中性的背景下，資金面脈衝式收緊的現象仍將出現，資金利率中樞趨勢性抬升，貨幣基金、短期理財債基類仍是當下優質資產。

短期理財產品重獲凈申購

值得一提的是，今年以來多隻短期理財產品陸續發行，包括中銀理財90天、嘉實定期寶6個月等，填補了近一年該類產品的發行空白。結合基金公司獲得相關基金髮行核准批文情況以及基金去庫存，今年市場上可能將陸續出現類似短期理財債基產品。

滬上某基金公司人士告訴記者，在今年股債市場均缺少系統性機會、「現金為王」成為主流策略的背景下，其持續營銷策略正逐步轉向類固收的短期理財及貨幣基金產品。

據透露，此前成立的短期理財產品多為機構的委外定製產品，正在進行的金融去槓桿對中小銀行、城商行委外業務影響較大，但大行委外資金仍有配置需求，這部分資金成立基金后，傾向於投資短久期、評級高的債券。

統計顯示，今年一季度，101隻短期理財基金（A、B類分開統計）共計增長439.85億份，其中，南方理財60天B和匯添富理財14天B分別出現83.28億份和80.62億份的凈申購，大成月月盈B、興業14天理財B、中銀理財30天B、匯添富理財7天B和交銀21天理財B凈申購份額在50億份以上，且機構持有佔比都在90%以上。

來源：上海證券報 記者：王誠誠