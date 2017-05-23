黑龍江省政府副秘書長梁成軍接受組織審查(圖/簡歷)北京新浪網 (2017-05-23 15:11)
中國經濟網北京5月23日訊 據中央紀委監察部網站消息，據黑龍江省紀委消息：黑龍江省人民政府副秘書長梁成軍涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。
梁成軍簡歷？
梁成軍，男，漢族，1963年2月出生，黑龍江省富裕縣人，1983年7月參加工作，1985年11月加入中國共產黨，哈爾濱工程大學經濟法學專業畢業，研究生學歷、法學碩士。
1983年07月一1984年07月 富裕縣第三中學教師。
1984年07月一1988年03月 富裕團縣委宣傳部幹事，團縣委組織部副部長、部長。
1988年03月一1989年12月 富裕團縣委副書記。
1989年12月一1991年09月 富裕團縣委書記，縣人大常委會委員、政協齊齊哈爾市委員，省青聯委員。
1991年09月一1992年09月 富裕縣紹文鄉政府鄉長。
1992年09月一1996年09月 富裕縣紹文鄉黨委書記。
1996年09月一2000年08月 甘南縣政府副縣長。
2000年08月一2006年11月 黑龍江省糧食局黨組成員、副局長。
2006年11月一2007年04月 鶴崗市委常委、市紀委書記。
2007年04月一2009年01月 鶴崗市委常委、市紀委書記，省紀委委員。
2009年01月—2013年06月 鶴崗市委副書記、市紀委書記，省紀委委員。
2013年06月 鶴崗市委副書記、市長。
2016年10月 不再擔任鶴崗市委副書記、市長職務。
？？？ 黑龍江省人民政府副秘書長。
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