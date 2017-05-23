大眾汽車集團（中國）公關部的相關負責人在接受中國經濟網記者採訪時表示，「紮根社區是大眾汽車兒童道路安全體驗中心的獨特模式，這為有效利用婦女兒童活動中心成熟的基礎設施建設、專業的親子專家資源和社區其他力量提供了有利條件。」

坐落於吉林省婦女兒童活動中心的大眾汽車兒童道路安全體驗中心長春館，不僅有集展示、體驗和培訓為一體的室內體驗館，而且還有凸顯地方特色的室外體驗區，讓家長和孩子在真實的交通和自然環境中體驗道路安全的重要性，同時為家長和孩子的親子協作提供了廣闊空間。

活動現場

日前，大眾汽車兒童道路安全體驗中心長春館舉辦了「我是交通安全小衛士」主題活動，拉開了體驗中心項目全面升級的序幕。據大眾汽車集團（中國）的相關負責人介紹，2017年，大眾汽車集團（中國）提出「參與、共享、共創」理念，鼓勵各體驗中心根據實際情況因地制宜，在推動各方深入參與、強化共享共創理念的同時，利用更多社會力量和創新理念，助力中國社會的兒童道路安全教育。

室內體驗活動

在「參與、共享、共創」理念的引領下，大眾汽車集團（中國）攜手各方力量，積極調動及撬動社會各界資源，為兒童道路安全獻力獻策；並積極推動各體驗中心之間的有效交流與經驗共享，強化共同成長，引入設計思維方法論，幫助各地體驗中心打造、升級切實可行、因地制宜的道路安全項目及體驗課程。

活動現場，大眾汽車集團（中國）公關部的相關負責人在接受中國經濟網記者採訪時表示，「紮根社區是大眾汽車兒童道路安全體驗中心的獨特模式，這為有效利用婦女兒童活動中心成熟的基礎設施建設、專業的親子專家資源和社區其他力量提供了有利條件。」

室內體驗場地

以長春體驗中心為例，無論從課程設置、活動主題，還是從展區設計等方面均體現了親子互動理念。志願者程爸爸就開心對記者表示，「第一次和孩子參加完體驗中心的課程后，孩子居然主動要求坐兒童安全座椅，正是因為切身感受到了體驗中心的意義所在，我才主動申請來做志願者。」

大眾汽車集團（中國）企業社會責任部高級總監殷進曾表示：「大眾汽車集團（中國）始終以宣傳和推廣兒童道路安全為己任。針對中國目前公眾對信息接受和使用方式的不斷更新，大眾汽車集團（中國）將持續投入，對已有項目進行創新升級，以不斷適應新的兒童道路安全訴求。通過積極推動各方的深入參與，強化共享和共創理念，進一步推動兒童道路安全教育，為中國社會邁入移動出行時代做好充分準備。」

小朋友創作交通安全標識設計

據介紹，在「參與、共享、共創」理念引領下的大眾汽車兒童道路安全體驗中心項目全面升級還將陸續覆蓋全國其他體驗中心，鼓勵各體驗中心在符合當地社區情況的前提下進行主動創新，並將於年底進行階段性創新交流與分享，從而為中國社會的兒童道路安全教育提供新的思路和參考。

家長代錶帶領小朋友和在場志願者進行交通安全宣誓

上述相關負責人向中國經濟網記者透露，截止目前，大眾汽車集團（中國）在中國已建立8家兒童道路安全體驗中心，累計受益人次達12萬，並計劃在2017年底推廣至全國13個城市。（中國經濟網 記者王躍躍）

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