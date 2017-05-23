近日，中證中小投資者服務中心與新疆證監局、新疆證券期貨業協會聯合舉辦「投資者保護·明規則、識風險 權益360·投資者服務在身邊」投資者教育主題活動，活動旨在給投資者進行權益知識普及，幫助投資者提高風險意識和自我保護能力，增強權利意識和法律意識，推動投資者主動行權、維權。此次活動也是落實證監會「投資者保護·明規則、識風險」專項宣傳活動的重要舉措。來自申萬宏源證券等證券公司近200名投資者參加了專題活動。

投服中心相關負責人在此次活動中表示，證監會依法全面從嚴監管，開展此次「投資者保護·明規則、識風險」專項宣傳活動，目的就是幫助投資者尤其是中小投資者認清違法違規主體所慣用的騙術和伎倆，澄清投資者在認識上可能存在的誤區，避免遭受不必要的損失，保護自身的合法權益不受違法違規行為的侵害。投服中心開展持股行權、證券期貨糾紛調解、證券支持訴訟和投資者教育等各項工作，是資本市場中小投資者保護工作的制度創新、機制創新、組織創新和模式創新，有利於切實維護中小投資者合法權益，促進資本市場規範穩定健康發展。

新疆證監局相關負責人在此次活動中表示，維護資本市場的三公原則，維護投資者尤其是中小投資者的合法權益，促進資本市場的健康發展，是中國證監會的職責所在。將於今年7月1日正式實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，完善了適當性的制度體系，統一了適當性管理的基本要求，對投資者的權益保護有積極和深遠的影響。呼籲投資者和市場經營機構，儘快了解《辦法》，配合做好適當性管理的登記工作，切實地把《辦法》履行到位。

投服中心投資者大講堂主講人介紹到，廣大中小投資者要行使自己的權利、維護自己的權益，首先要知道自己享有哪些權利，明白相應的行權、維權規則，了解對侵害投資者合法權益違法違規行為的法律規定，堅決與內幕交易、市場操縱、違規信息披露、市場主體違規經營等違法違規行為作鬥爭。

投服中心、新疆證監局、新疆證券期貨業協會等相關部門負責人還與投資者進行了座談交流，就投資者關注的如何維權、維權渠道有哪些、「12386」受理範圍、即將出台的《證券期貨投資者適當性管理辦法》對投資者的要求等問題，進行了答疑解惑，並就投服中心證券期貨糾紛調解的優勢、投服中心能夠提供哪些維權幫助等問題一一作了解答。

下一步，投服中心將根據市場的實際情況和投資者的需要，做好投資者教育、風險提示、權益維護等常態化的工作，進一步加大宣傳力度，增強市場主體和投資者對證券期貨糾紛多元化解機制的了解，真正發揮其功能作用；強化投資者對相關規則的了解；增強投資者的風險意識和風險識別能力，將投資者合法權益保護工作落到實處，切實保護好中小投資者的合法權益。