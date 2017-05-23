中國網財經5月23日訊 周二兩市再度雙雙低開，隨後股指在銀行、保險股的拖底護盤之下走出小波反彈行情，午後受次新股大幅殺跌影響，兩市快速走弱，滬指最大跌幅近1%，深成指和創業板指均跌超1%，創業板指創2015年2月以來新低。兩市成交量對比上一交易日稍有放大。

截至收盤，滬指報3061.95點，跌13.73點，跌幅0.45%，成交1915億元；深成指報9763.78點，跌135.87點，跌幅1.37%，成交2257億元；創業板報1758.23點，跌29.85點，跌幅1.67%，成交615億元。

盤面上，僅白酒股飄紅；銀行、機場航運、券商、煤炭等板塊跌幅較少；可燃冰概念股領跌兩市；次新股、油改股、海工裝備、兩桶油、軍工等概念股萎靡。

個股方面，兩市跌停股超90隻，跌幅超過7%的個股逾300隻。N晶瑞、N弘信今日上市，無懸念漲至44%；龍建股份、展鵬科技、新天葯業、萬通智控等20餘股漲停；西部資源、石化油服、斯太爾等跌幅居前。

周邊市場方面，截至收盤，東京日經255指數報19613點，跌幅0.33%；韓國綜合指數報2312點，漲幅0.33%。

分析認為，短期指數繼續上行的壓力較大，但是從今日盤面表現來看，3060點支撐猶在，所以指數或仍將保持震蕩的格局，此外，當前影響市場短期走勢最大的因素仍在於監管動向。而從近期監管輿論風向來看，其態度明顯是：一旦市場出現急跌，就釋放出一些積極信號來緩解市場恐慌，而當市場情緒出現一定好轉，則又繼續強調IPO發行和金融去槓桿的決心不會動搖。所以在市場對金融去槓桿所帶來的監管利空預期充分消化前，A股短期不僅難以擺脫弱勢困局，監管層的一舉一動更有可能誘發資金的大規模出逃和盤面劇震。