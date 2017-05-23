中新社福州5月23日電 (閆旭)記者23日從福建省港航管理局獲悉，中遠海運集運印尼航線「中海聖何賽」號集裝箱輪昨日(22日)在福州港江陰港區2#泊位完成裝卸作業。這是江陰港區繼2016年開通印巴航線后，積極拓展「一帶一路」沿途航線又一新的重要成果。目前福州港江陰港區「一帶一路」航線已達4條。

據福州港務集團有關負責人介紹，該航線運營投入4艘運力約4250標箱的集裝箱船舶，每周日掛靠福州江陰港，途經青島—寧波—福州—汕頭—香港—南沙—雅加達—泗水—達澳。這是目前福州港直航印尼的唯一集裝箱航線。

該航線可提供8天福州直達印尼雅加達的服務，其開通推進了江陰港區現有航線網路的完善，同時打通華南中轉路徑，增添了福建省內其它地區及鄰近省份經福州港直達印尼的便捷海陸通道。

近年來，福州港實施「海陸」雙向協作的輻射戰略，除繼續鞏固、拓展外貿、內貿、支線等集裝箱業務版圖外，大力發展海鐵聯運運輸業務。目前，福州江陰港的4條「一帶一路」航線均涉及東南亞地區。截至5月，江陰港完成集裝箱吞吐量57萬標箱，同比增長24%；整車進口3940輛，同比增長37%；完成散雜貨吞吐量42.4萬噸，同比增長54%。(完)