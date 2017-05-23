5月23日在交通部例行新聞會上，交通運輸部科學研究院城市交通研究中心主任楊新征指出，目前不同城市對發展互聯網租賃電動自行車的認識不一樣。

有的城市認為，電動自行車車輛自重較重、車速較快，容易引發交通安全事故，電池也存在一些安全風險隱患，因此提出暫不發展互聯網租賃電動自行車。也有的城市認為，互聯網租賃電動自行車解決了部分居民中短距離出行需求，通過發展符合國家標準的電動自行車能夠有效遏制不符合國家標準的電動自行車。

基於安全考慮，交通部採取了比較審慎發展的態度。因此，交通部正在徵求意見的《關於鼓勵和規範互聯網租賃自行車發展的指導意見》採取了折中方案，即不鼓勵發展互聯網租賃電動自行車。

上述意見提出，互聯網租賃自行車是分時租賃營運非機動車，是城市綠色交通系統的組成部分，是方便公眾短距離出行和公共交通接駁換乘的重要方式。

該意見提出，各地要堅持優先發展公共交通，結合城市特點做好慢行交通規劃，統籌發展互聯網租賃自行車，建立完善多層次、多樣化的城市出行服務系統。。