共享單車押金不好退怎麼辦？

5月23日在交通部例行新聞發佈會上，交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結指出，通過調研了解到運營企業收取押金的主要目的是用來擔保用戶的行為，也關注到部分企業開始嘗試採用信用積分等方式，免押金讓用戶用車。

針對這種情況，交通部在《關於鼓勵和規範互聯網租賃自行車發展的指導意見》（徵求意見稿）里作了幾項制度設計：

第一， 鼓勵免押金的方式來提供租賃服務。

第二，企業如果收取押金、預付金，一定要嚴格區分用戶資金（包括押金、預付金）和企業自有資金，開立用戶押金、預付資金專用賬戶，實施專款專用，接受監管等，並要求企業建立完善用戶押金退還制度。

第三，鼓勵推行「即租即押，即還即退」模式，就是租車的時候交納押金，還車的時候立即退還押金。我們在座談時，發現很多企業都可以採取這種服務模式。

第四，要求運營企業涉及的資金結算業務，必須通過銀行和非銀行支付機構來提供，並與其簽訂協議。

第五，要求運營企業實施收購、兼并、重組或者退出市場經營的，必須制定合理方案，確保用戶合法權益和資金安全。

目前，共享單車單月投放數量1000萬輛，有1億人次的互聯網租賃自行車用戶，運營企業收取的押金基本在99-299元，如果有5000萬人次的用戶交納了押金，按每人次100元計算，就有50億元的押金。但是很多人使用共享單車后不好拿回押金，該問題在很多共享單車公司中存在。