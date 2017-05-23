來源：界面新聞 安晶

甘比亞司法部長宣布，該國前總統、敗選后拒絕下台的賈梅在流亡赤道幾內亞之前竊取了至少5000萬美元的國有資產。在離開甘比亞前，賈梅還將多輛豪華轎車裝上貨機一同運走。

據半島電台5月23日報導，甘比亞司法部長坦貝杜（Abubacarr Tambadou）於周一指出，從2006年到2016年間，前總統賈梅「本人或其他人在他的指示下，從甘比亞央行非法提取了至少5000萬美元」。

據悉，這些錢是通過甘比亞的國有電信公司Gamtel轉入賈梅的個人賬戶中的。

坦貝杜說，當局已經獲得法庭許可，凍結了賈梅在甘比亞的資產和與其有直接聯繫的公司。凍結令涉及到了賈梅個人及其親信名下的88個銀行賬戶以及14家與賈梅有關的公司。

在擔任甘比亞總統期間，賈梅同時還經營著從麵包房到農場的各類產業。當時他就經常被反對派人士指責利用總統一職謀取私利。

從1994年就擔任甘比亞總統的賈梅在位共22年。軍人出身的他被稱為甘比亞的鐵腕總統，曾誓言要「執政10億年」。

但在去年12月的總統選舉中，賈梅敗給了反對派候選人、現任總統巴羅（Adama Barrow）。敗選后，賈梅拒絕讓位、要求重新舉行大選，引發了一場政治危機。

此後，非洲五國聯軍兵臨甘比亞國境，給賈梅發出最後通牒要求他自行和平卸任。最終，賈梅在今年1月宣布下台，流亡赤道幾內亞。

甘比亞內政部長法蒂（Mai Fatty）指責賈梅在1月流亡前曾非法提取了1100萬美元，還把多輛豪華轎車裝上一架貨機一同帶走。

其他官員指出，賈梅多年濫用公共資產為自己的奢侈品買單。其中包括多輛豪華轎車、私人飛機和在美國的豪華別墅。

擔任總統時，賈梅設立了一個名為「賈梅和平基金」的慈善基金。路透社的調查發現，在2012年到2013年間，賈梅將800多萬美元從基金賬戶中轉走，不是轉給基金下設的慈善項目，而是轉入了自己的腰包。

上周，甘比亞警方逮捕了賈梅的三個表兄弟，原因是這三人試圖賣掉賈梅名下的牛。警方懷疑甘比亞國內還有賈梅的線人，幫其處理剩餘資產。

而在逃往赤道幾內亞之後，賈梅就消失在公眾視野之外。目前他還沒有對甘比亞當局的指控做出回應。