中國經濟網北京5月23日訊 （記者 施曉娟）近年來，隨著社會經濟的發展，我國居民健康狀況和營養水平不斷完善，但值得注意的是，與膳食營養相關的慢性病對我國居民健康的威脅日益凸顯。作為與膳食營養關係最為密切的慢性病之一，糖尿病的科學飲食控制廣受關注。22日，中國營養學會在第十三屆全國營養科學大會暨全球華人營養科學家大會上發佈了《中國糖尿病膳食指南（2017）》，為2型糖尿病患者及關注健康的普通讀者提供膳食指導，同時也為各級醫生、護士、營養（醫）師、糖尿病教育、衛生管理等專業人員進行糖尿病管理工作時提供科學借鑒。

調查顯示，我國糖尿病患病率在過去20年間呈陡然增長的態勢。中華醫學會糖尿病學分會於2007-2008年對中國14個省市自治區的48431名20歲以上人群進行糖尿病篩查，其結果顯示，我國糖尿病及糖尿病前期的患病率分別達9.7%和15.5%。而據2013年《美國醫學會雜誌》（JAMA）最新研究報導，中國成人糖尿病患病率已達11.6%。

據中國經濟網記者了解，2015年，在中國營養學會的組織下，《中國糖尿病膳食指南》工作組組織全國相關領域十余位專家成立《中國糖尿病膳食指南》編寫委員會，歷時兩年，對日常飲食中各種各類食物與糖尿病相關性進行了科學循證工作及本指南的編著。

中國營養學會理事長楊月欣表示，《中國糖尿病膳食指南（2017）》的發佈旨在將糖尿病患者關心的日常常見食物與糖尿病健康問題在科學研究基礎上，轉化成生動形象的科普知識，為糖尿病患者在家的合理膳食，防控疾病提供科學指導。

《中國糖尿病膳食指南（2017）》注重可操作性及通俗性，內容易理解並方便應用。共分八部分內容，一、吃、動平衡，合理用藥，控制血糖，達到或維持健康體重；二、主食定量，粗細搭配，全穀物、雜豆類佔1/3；三、多吃蔬菜、水果適量，種類、顏色要多樣；四、常吃魚禽，蛋類和畜肉適量，限制加工肉類；五、奶類豆類天天有，零食加餐合理選擇；六、清淡飲食，足量飲水，限制飲酒；七、定時定量，細嚼慢咽；注意進餐順序；八、注重自我管理，定期接受個體化營養指導。