收盤：滬指跌0.45%創業板指跌超1% 近百股跌停北京新浪網 (2017-05-23 15:16)
滬指5月23日分時圖
？？？？新華網北京5月23日電 周二兩市低開，受保險、銀行等拉升，滬指早盤一度翻紅，但午盤行情持續低迷，最低觸及3050點一線；午後創業板指跌幅進一步擴大，兩市均受到短中期均線的壓制，反彈乏力，滬指放量，創業板指縮量。盤中以招商銀行為首的銀行股逆勢拉升，但對指數作用不大。尾盤兩市跌幅進一步擴大，近百股跌停。
截至收盤，滬指報3061.95點，跌0.45%，成交1951億元；深成指報9763.78點，跌1.37%，成交2257億元；創業板指報1758.23點，跌1.67%，成交614.6億元。
從盤面上看，僅白酒板塊上漲，採掘服務、海工裝備、國防軍工、次新股、河北、新疆、頁岩氣等板塊跌幅居前。
個股方面，ST股除外，龍建股份、展鵬科技、海鷗股份、雷迪克等20餘股漲停；西部資源、華東重機、石化油服、新華錦等90餘股跌停。
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