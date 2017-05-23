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今年5月9日，主營體育器材和場館建設的金陵體育登陸創業板。借上市的勢頭，公司經營上開始加速。

5月22日，金陵體育收盤后公告稱，公司擬在上海設立全資子公司，並由該子公司在上海購置辦公用房。據公司預計，購置成本不超過7600萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，在A股市場上，上市公司買房倒不是稀奇事，但金陵體育在一季度末貨幣資金不足千萬的情況下，讓人不禁想問，這筆買房巨款將出自何處？

記者以投資者身份致電金陵體育，公司證券部人士表示，買房的錢一部分出自自有資金，還有就是通過銀行貸款，肯定不會是使用首發募資購房。

公告顯示，金陵體育擬設立全資子公司暫定名為金陵體育產業（上海）有限公司（以下簡稱金陵上海），註冊資本10000.08萬元。

儘管金陵上海還未正式成立，但金陵體育已經為其想好了下一步動作。金陵體育表示，為了便於金陵上海實際開展經營業務，在其設立完成後，由金陵上海向上海愷泰房地產購買上海虹橋樞紐附近位於諸光路1588弄608號2層之房屋作為辦公用房。該房產預測建築面積約1684.42平方米，購置成本不超過7600萬元。

對於此舉，金陵體育表示，公司通過在上海虹橋樞紐附近建立綜合化的運營管理中心，將充分利用上海的區域優勢和技術優勢，提升公司對市場前沿需求的敏銳度，提速公司對下遊客戶服務要求的響應度。此外，上海彙集了眾多來自世界各地、各行各業的精英人才，此舉也有助於公司引進高端人才。

按照公告，金陵體育此次設立全資子公司的資金來自公司自有資產，購買房產的資金也來源於自有資金。

值得一提的是，根據公司披露的財務數據，其目前是否有足夠的自有資金支付相關款項，讓人擔憂。金陵體育5月8日發佈的《首次公開發行股票並在創業板上市之上市公告書》顯示，截至3月31日，公司貨幣資金餘額剩下934.51萬元。

金陵體育賬上就這麼點錢，公司拿什麼買房子？有投資者就表示，金陵體育不是剛首發上市嗎，募資總額近2.6億元，即便扣除4000多萬元的發行費用，仍剩餘募資金額約2.19億元。那麼，公司買房的錢會不會來自這筆錢？

記者注意到，根據計劃，金陵體育通過首發募集的資金將全部用於體育器材產能擴建、研發中心用房兩個項目。上述兩個項目擬投入募資金額分別為1.88億元和3124.39萬元，投資地點均位於張家港市。根據相關規定，上市公司發行募集資金將存放於專項賬戶集中管理，做到專款專用。因此，金陵體育基本不可能會動用募資購買上海房產。

為了解詳情，記者以投資者身份致電金陵體育，公司證券部人士表示，（雖然賬上資金不足），但為了企業發展，（買房）是必須的。買房的錢一部分出自自有資金，還有就是通過銀行貸款，肯定不會是使用首發募資購房。現在企業發展必須走高端路線，公司要主動以上海展開輻射。

來源：每日經濟新聞

原標題：公司僅剩現金934萬 金陵體育擬花7600萬買房