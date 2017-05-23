新浪財經訊 5月23日消息，白酒板塊強勢領漲兩市，截止收盤，山西汾酒漲逾9%，洋河股份、五糧液等5股漲幅均超2%。

有分析認為，今年以來，伴隨白酒個股的持續上漲，板塊行情普漲，從業績來看，一線酒企年報和一季報情況全面超預期。2016年，A股20餘家白酒上市公司合計營業收入突破1200億元，合計凈利潤超過360億元。其中，貴州茅台、五糧液、洋河股份、瀘州老窖凈利潤排名前4位，2016年共完成營業收入889億元，凈利潤合計高達313億元，占白酒板塊合計凈利的87%。

新浪財經投資易顯示，山西汾酒主力凈流入：7797.47萬。