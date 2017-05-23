收評：白酒板塊再度受市場青睞 山西汾酒大漲逾9%北京新浪網 (2017-05-23 15:17)
新浪財經訊 5月23日消息，白酒板塊強勢領漲兩市，截止收盤，山西汾酒漲逾9%，洋河股份、五糧液等5股漲幅均超2%。
有分析認為，今年以來，伴隨白酒個股的持續上漲，板塊行情普漲，從業績來看，一線酒企年報和一季報情況全面超預期。2016年，A股20餘家白酒上市公司合計營業收入突破1200億元，合計凈利潤超過360億元。其中，貴州茅台、五糧液、洋河股份、瀘州老窖凈利潤排名前4位，2016年共完成營業收入889億元，凈利潤合計高達313億元，占白酒板塊合計凈利的87%。
新浪財經投資易顯示，山西汾酒主力凈流入：7797.47萬。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
遭點名撤換 李世光：每天全力以赴【中央廣播電台】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
網貸之家518理財節成交超236億 再創紀錄新高【北京新浪網】
台股早盤再衝萬點 5月第7度站上萬點【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》