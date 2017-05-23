文/新浪港股（微信公眾號xlgg-sina）專欄作家 陳錦興

如此看來，今年以來股市大強勢是資金流向及區域因素所主導，而港股探頂之旅有望繼續。

恆指本周創22個月高位，而亞洲新興市場股市包括台灣、韓國、泰國、印尼及印度股市表現也不遜色，均創兩年的新高位，MCSI新興市場亞洲指數年初至今升幅達18%。即使韓國備受總統醜聞及北韓導彈試射的衝擊，股市走勢及投資情緒仍然偏強。如此看來，今年以來股市大強勢是資金流向及區域因素所主導，而港股探頂之旅有望繼續。

去年11月，特朗普意外當選，觸發特朗普行情，美元、美債息及美股上升，而新興市場股匯受壓。踏入2017年，新興市場卻迎來預期以外的形勢，股市連升四個月，資金逐步由美國流向亞洲，包括香港在內的新興市場的經濟增長表現不俗，香港重磅藍籌的首季度業績均優於市場預期，基本面的改善正不斷吸引資金重投新興市場。

與此同時，美國經濟平穩，市場寄望特朗普的財政刺激計劃。惟特朗普政治風波不斷，在國內推行爭議性大的政策，難度看來愈來愈大，這也是近期美元指數由100之上回軟至97的底因。當美元有持續轉弱危機，而歐美政局不明朗因素較多的情況下，資金流向新興市場也變得順理成章。

此外，中國推行一帶一路戰略，也把投資目光轉投亞洲新興市場。當印尼及印度等國推動基建，必然帶起區內的經濟及貿易增長。一帶一路高峰論壇，中國承諾未來投入1，000億美元，加強一帶一路的規劃，可以預期，亞洲新興以至較成熟的經濟體，增長動力將愈來愈強，這也是資金看好亞洲的投資邏輯，而流動性高及發展成熟的股市，就是資金押注一帶一路宏圖大計的替代品。

目前，唯一落後的是中國的A股，上海綜合指數今年無大變化，這與中國近期加強金融監管及貨幣政策偏緊有關。不過未來推行債券通，以北向交易為試點，以及6月20日公佈A股可能入摩的消息，或許帶動A股一輪反彈行情，市場現時對A股是過度悲觀。

這個五月不太窮，恆指在騰訊、平保等績優重磅股支撐下突破，國企指數亦有挑戰今年高位10，700之勢。然而大強勢不代表市場亢奮，因為大量中小型股備受沽空狙擊威脅，加上美聯儲上調利率及內地經濟放緩，當前投資氣氛依然審慎。六絕月相信仍是持續尋頂的月份，股市未必會有大反覆，重磅股的基本面仍然強，資金不會輕言沽出，強者愈強的市場風格不變。