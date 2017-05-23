英國在退歐談判中一路波折，近日有消息稱英國退歐大臣David Davis周日表示，除非歐盟放棄1000億歐元的分手費，否則英國會退出與歐盟的退歐談話。

6月8日英國將舉行大選，首相特蕾莎·梅將原本在2020年的大選提前三年進行，希望藉此爭取更多的議會席位，擴大議會控制力來掃清退歐障礙，而6月19日，歐盟將和英國就退歐進行首次正式談判。

對於分手費問題，英國首相特蕾莎·梅則強調，英國過往對歐盟作出了金融方面的貢獻，包括在歐洲投資銀行和歐盟投資項目上的支出。歐盟應該將英國應得的權利納入考慮。

對於6月19日與歐盟的首次談判，Davis預計其將是「相當坎坷」的。Davis還再次強調，拒絕一切關於分手費的討論，歐盟公民權利和北愛爾蘭邊界問題必須在貿易談判之前解決，特蕾莎·梅對英國周日電訊報表示，英國此前在歐盟投資項目和歐洲投資銀行中支付的金額應該考慮在最終的清算中。

GBPUSD:

英鎊昨日走勢與預期一致，短線基本演繹震蕩行情，反彈過後最終遇阻前高沖高回落，目前從交易節奏來看，小時圖震蕩偏空，4H、日線多頭略有乏力但暫時呈現震蕩偏多，日內短線預計仍將延續昨日震蕩下行，再次測試4H多空分水嶺。

操作建議：昨日空單可繼續持有。今日空倉者反彈至1.3012-17一線輕倉做空，止損1.3060，目標1.2960-70，下破後方可繼續持有。下方需緊密關注4H支撐，在沒有失守之前不可過分看空。

USDCAD:

美加昨日小幅反彈後繼續維持跌勢，紐約盤時段續創日內新低，目前1H、4H震蕩偏空，日線處於多空交接地帶面臨方向選擇，日內反彈修正後短線空頭思路優先。

操作建議：反彈至1.3520-25輕倉做空，止損1.3565，目標1.3470-80，下破後方可繼續持有。

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