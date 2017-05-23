華致酒行表示，公司向關聯方拆入資金多用於支付酒類採購款，由於名酒產品備貨周期較長，公司一般在下半年向廠商及供應商預付貨款以優先取得貨源，從而造成營運資金臨時性短缺的局面。

5月12日，華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱「華致酒行」）的招股說明書第二次出現在證監會的官網上。此時距華致酒行第一次衝刺IPO已有六年之久。

2011年年底，證監會發審委未通過華致酒行的首發申請，隨後證監會在公告中表示，關聯採購比重過高以及報告期內高管層變動是導致公司首發申請未被核准的重要原因。

作為華致酒行的實際控制人，吳向東通過華澤集團（2016年10月更名為「金東集團」）控制著一個龐大的白酒帝國。其官網顯示，目前華澤集團下設包括華致酒行在內的四個板塊，其中華澤酒業集團下轄12個酒類生產企業。

華致酒行第一次向證監會遞交招股說明書時，公司通過關聯酒類生產企業採購產品的金額占同期採購金額的比例曾一度達到11%，發審委認為，該情形與《首次公開發行股票上市並上市管理辦法》中的關於公司獨立方面的規定不符。

而後在2012年底，酒水行業進入調整期。六年後，華致酒行才再次向證監會遞交招股說明書，華澤集團的公關人士告訴時代周報記者，「之前的問題差不多都解決了」。

只是在這六年中，華致酒行也發生了翻天覆地的變化，這不僅僅是因行業周期所致的業績上的沉浮。

2015年6月，外資股東KKR轉讓其持有的全部華致酒行股份，在不到一年的時間內，CV Wine、Pullock、新遠景成長等股東紛紛退出股東隊伍，這也使得公司的董事會、監事會與管理層在報告期內存在一定的變動。而這種變動是否會成為阻礙公司再度衝刺IPO的重要因素，則仍是一個未知數。

酒業航母

招股說明書顯示，作為華致酒行的實際控制人，吳向東這位白酒大佬通過華澤集團、西藏融睿與華澤集團有限公司（BVI）控制著14家三級公司，而其中一些三級子公司又各自控制著數量不等的子公司，這使得吳向東的商業帝國顯得頗為壯觀。

時代君經梳理后發現，吳向東通過西藏融睿控股四家三級公司，業務內容涵蓋牧業、旅遊開發、航空等多項業務，而西藏融睿在2016年的凈利潤為4649.18萬元，其中下轄邸達航空等公司的金東資本投資有限公司的凈利潤為180.40萬元。

從營收情況來看，吳向東商業帝國的主力為華澤集團。其官網顯示，目前集團分為華澤酒業集團、華致酒行、邸達電商與金東投資四個板塊，公司的商業模式為「實業+投資」。其中，華致酒行的定位為「國內領先的精品酒水營銷和服務商之一」。

招股說明書顯示，在2016年度，華澤集團的凈利潤達2.42億元，其中子公司迪慶香格里拉經濟開發區華澤管理有限公司（以下簡稱「華澤管理」）的凈利潤即達到2.33億元，華澤管理持有湖南省金六福酒業有限公司（以下簡稱「金六福酒業」）64%的股份，目前尚無公開資料表明金六福酒業在2016年度的具體盈利情況，但其持股比例達90%的子公司雲南融睿的凈利潤為1.80億元。

金六福酒業是貴州珍酒、湖南湘窖酒業、今緣春酒業等酒類生產企業的控股股東，同時也是華致酒行大股東雲南融睿的控股股東，雲南融睿的對外投資僅有華致酒行一家。2016年度，華致酒行的凈利潤為1.12億元。

吳向東曾在媒體採訪中公開表示，華澤集團有整體上市的計劃，只是為何如今上市的只有華致酒行一家，華澤集團是否還會重啟整體上市的計劃，這一系列問題並沒有得到公司方面的回復。

金沙酒業華東市場總監郭佑辰則告訴時代周報記者，從目前來看，對於華澤集團來說，相比於錯綜複雜的酒廠，市值較大、資產易估的酒類流通企業華致酒行最有機會上市。

股權變動

目前，吳向東通過雲南融睿等公司合計持有華致酒行約78.13%的股份，但其實際控制華致酒行的股權比例已達到93.28%。

六年過去了，華致酒行的股東結構也早已不復當初的模樣。自2015年6月起，KKR、CV wine、新遠景成長等紛紛退出，從股本的變化情況來看，這些股份是由西藏融睿與華澤集團接手。與此同時，公司的股本溢價也並沒有增加。

時代周報記者注意到，截至2015年底， KKR、新遠景成長等已經不再為華致酒行的股東，此時除CV Wine以外，華致酒行的全部股東均為吳向東控制的企業。

2016年，CV Wine不再持有華致酒行股份，同年12月，杭州長潘認繳了公司新增866.6萬元的註冊資本；也是在12月，華澤集團向華致酒行的新董秘張儒平轉讓了300萬元股份。

公開信息表明，杭州長潘為摩根士丹利（中國）股權投資管理有限公司管理的私募投資基金，其中西藏融睿的全資子公司金東資本占杭州長潘變更后4.399%的出資比例。

華致酒行並未在招股說明書中詳細說明KKR等基金退出的原因及過程，華澤集團公關人士告訴時代君，由於華致酒行正處於緘默期，不便接受媒體採訪。

股權變動也使得公司董監高層面發生了一定的變化，外資股東退出后，其委派的董事也隨之離開董事會。2015年，公司原總經理祝賀、董事會秘書陳臻離職，這兩位高管在辭職時也一併辭去董事職務。

2016年3月1日，公司提前召開第三屆董事會第一次會議，除了選舉出第三屆董事會及第三屆監事會，該次會議也對高管團隊作出一定調整：

聘請原副總經理彭宇清為公司總經理，同時免去許青林的副總經理職務，至此公司副總經理的人數由四人縮減為二人，華致酒行在招股說明書中表示，這是「出於集中業務管理的需要，公司將副總經理成員進行了縮減」。

華致酒行還在招股說明書中說明，報告期內，公司僅因董秘辭職選聘了新的董事會秘書，現任的三名經理層高級管理人員一直擔任公司高管，公司財務總監亦未發生變更。

關聯交易減少

除「空降高管」外，關聯採購金額佔比過大是導致華致酒行第一次申請上市未成功的另一重要原因。招股說明書顯示，報告期內，公司向關聯方採購金額占同類業務的比重分別為27.67%、18.76%和3.34%，呈逐漸下降趨勢。

誠然，關聯交易減少在一定程度上是受到行業影響：報告期內，來自白酒的銷售收入占公司主營業務收入的比重均超過90%，而本輪白酒弱復甦始於以茅五為代表的高端白酒。

自2015年起，公司加強了在貴州茅台與五糧液的採購力度，關聯採購的比重自然出現下滑趨勢。

但在報告期內，華致酒行多次與其股東華澤集團及其下屬子公司進行資金拆借，值得注意的是，華致酒行拆出資金多發生在2014年及2015年，而自2016年下半年以來，華致酒行與關聯方之間的資金往來則以資金拆入為主。

截止到2016年年底，公司其他應付款中的「單位往來」一項的金額為2.24億元，其中來自雲南金六福貿易有限公司等四個關聯方的借款的賬面餘額總計為1.71億元，時代周報記者注意到，此時華致酒行還存在短期借款4.08億元。

華致酒行表示，公司向關聯方拆入資金多用於支付酒類採購款，由於名酒產品備貨周期較長，公司一般在下半年向廠商及供應商預付貨款以優先取得貨源，從而造成營運資金的臨時性短缺的局面。

預付款佔用了公司大量的現金流，在2016年度，華致酒行的營業收入為21.84億元，凈利潤為1.12億元，但截至2016年底，公司經營活動現金流凈額為-9967.75萬元，其中公司購買商品、接受勞務支付的現金占同期營業成本的比例為120.20%。

對於華致酒行來說，赴創業板上市的意義不只是募集足夠的資金。目前，滬、深兩市並無一家酒類流通企業上市，「酒商第一股」的重量不言而喻。

編輯：魏帆

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