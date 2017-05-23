從3月到5月，僅北京地區出台的重大房產調控政策就有10多項。隨之而來的就是成交量下跌，房價變動。但政策調控到底會不會影響房價？影響房價的根本因素是什麼？房價什麼時候才能趨於平穩？

5月19日下午，中央財經大學MBA聯合會、中央財經大學MBA房地產俱樂部、北京侃家科技有限公司、北京澤信控股集團有限公司在澤信公館體驗中心聯合舉辦了「北京樓市限購效果和未來趨勢分析」活動。

活動中，侃家網聯合創始人、資深房產營銷操盤手張超，北京澤信地產有限公司董事長宋書楠分享了對北京限購政策的看法以及澤信公館百年技術集成體系。沙龍討論環節，又與中央財經大學房地產俱樂部主席，路勁地產北京區CFO 陳維，中央財經大學MBA職業發展中心主任孔偉明進行了深入討論。

這輪限購會不會影響房價？

限購之後，導致成交量大幅下跌。張超在分享中提到，「其實房地產是個非常重周期性的業務，金三銀四基本上是歷史規律。而今年，住宅方面還沒有起勢就下去了。」二手房成交量也有了很大的下降，金三銀四並沒有想像中的爆髮式火熱。但是從歷史回放來看，限購限貸的影響都局限在短期時間段。

影響房價的根本因素是什麼？

據業內人士分析，這次政策調整不光是要短期打壓交易，而是想通過打壓做一個過渡，等一等接下來的大批供應。要想從最根本上調控房價，要從以下兩個方面考慮：

供需關係

歸根究底，能夠支持房價一直上漲的，還是旺盛的需求和緊張的供應。

在沙龍討論環節，宋書楠列出一組數據：「2005年到2015年，10年時間，北京的土地供應量下降50%。」澤信控股在澤信公館準備入市之初，就做了市場調研，從人口流入、貨幣政策、土地供應三個層面做了細緻分析。

據了解，澤信公館是北京市首個綠色百年住宅產品，核心是百年住宅體系、綠色三星體系、智慧社區體系。宋書楠表示，如果加大土地供應，可能會有時間的限制，還取決與供應的渠道和方式。

但是從長遠來看，提高供給仍然是必然之舉。今年4月7日，北京市政府批准了《北京市2017-2021年及2017年度住宅用地供應計劃》，加大土地供應，5年內供地可建住宅150萬套。

張超在分享中解釋了一下這150萬套的概念。2007年到2016年，北京一手住宅加商辦，平均每年成交量11.2萬套；這個數字和最近五年沒有太大出入——最近五年平均每年11.3萬套。而這個新政策每年平均供應30萬套新房。

「理論上來說，如果供應跟上了，根據價值規律，價格就應該能控制住，雖然不能根治問題，但是也能在一定程度上緩解問題的發展。」

貨幣政策

陳維在沙龍環節提到，如果要徹底分析房價，要基於幾個事實，其中最根源的就與美聯儲加息有關。

早在2016年，美聯儲早就放出了加息的消息，與此同時中國房價瘋漲，大批熱錢進入樓市，美聯儲加息，美元必然迴流，中國外匯會受到嚴重衝擊，接著人民幣貶值。

張超表示，這個邏輯其實很好理解。這種情況下，樓市就成為了鎖死熱錢的工具。很多人加槓桿炒房，熱錢大量進入樓市，為國家穩定外匯換取了時間。

現在出台的所有政策，其根本目的，就是鎖死流動性，讓樓市裡的錢出不來。至於房價降不降，並不是這次調控的重點。

房價什麼時候才能趨於平穩？

從以上兩點分析，現在出台的所有調控政策，其根本目的，就是鎖死流動性。房價不一定會降，但多數不會再漲了，而且成交量一定會大幅下降。

但何時能夠趨於平穩？張超預測，「大概土地供應跟上來，或者是經濟回暖，投資有回報的時候，政府就能夠放開調控。」

澤信控股對於中國未來5到10年的情況做過一次市場研究，主要從四個維度來進行分析和判斷：第一個條件是人口，第二個條件是經濟發展，第三個是中國的城市化進程，第四個是大學生的毛畢業率。綜合以上幾個因素，房價要達到平穩，要在2025年左右之後。

至於未來5-10年，陳維預測，「房地產的黃金10年早就已經過去了，白銀10年是不是會到來，還是持一個謹慎的態度。」宋書楠也表示，在2025年到2030年之後，中國的房地產才會從白銀時代，走到青銅時代。