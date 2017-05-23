滬指震蕩下挫跌0.45%，次新股現跌停潮北京新浪網 (2017-05-23 15:22)
午後，滬指震蕩下行，題材股持續重挫，次新股板塊40股跌停。
截至收盤，滬指收報3061.95點，跌0.45%，成交額1951億。深成指收報9763.78點，跌1.37%，成交額2257億。創業板收報1758.23點，跌1.67%，成交額615億。
盤面上，保險、銀行等板塊拉升，而油氣設服、絲綢之路、航天航空、次新股等板塊跌幅均逾4%。
分析人士指出，A股正經歷著一輪劇烈的結構調整，白馬藍籌股整體轉向估值溢價期，成長題材股也會從絕對悲觀情緒逐步轉向平穩。大盤底部區域反覆震蕩，兩類品種博弈前行。
海通證券荀玉根團隊指出，市場中期震蕩市格局未變，主要矛盾是結構。震蕩市的年份通常有兩波機會，需要時間熬過資金緊張期，等待業績公告期的數據扭轉預期。盈利與估值匹配度是結構差異的核心，持有消費和白馬成長等一線龍頭股，中期看好低估低配的金融。
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