11友邦挺台參與WHA 提案遭否決公視 (2017-05-23 00:00)
世界衛生大會WHA，台灣時間昨天下午在瑞士日內瓦揭幕，我國11個友邦特別提出臨時動議，希望邀請台灣以觀察員身分參加，另外美、德、澳等國代表，也在大會公開發言力挺台灣，不過在中國與古巴代表，聯手反對之下，邀請台灣參與WHA的提案還是遭到否決。
第七十屆世界衛生大會WHA，22號在瑞士日內瓦開幕，台灣八年來首次無法以觀察員的身分參加，我11個友邦在總務委員會議上，提出臨時動議，將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，為台灣發聲。
==WHA帛琉代表==
我們的世衛組織
為什麼會忽略台灣的2300萬人口
如何在去年能夠支持
它的觀察員地位
過去的八年中支持了
為什麼今年不行
世衛組織的章程
在一年中發生了變化嗎
政治問題應該
在另外一個地點來解決
不應該在我們世衛大會上解決
另外，我國友邦布吉納法索，以及美、德、澳等三國代表，也在WHA大會上公開發言，強調台灣不該被世界衛生組織WHO排除在外。美國衛福部長普萊斯說，對於台灣今年沒有收到WHA觀察員邀請函，美國感到失望。不過，在"二對二辯論"過程中，中國及古巴代表公開發言，聲稱基於一中原則、以及中國已經照顧台灣人民的健康權利，反對本案。最終大會仍依總務委員會建議，不列入議程。
==WHA中國代表==
中國代表團堅決支持總務委員會
關於不將涉台提案
列入大會議程的建議
台灣是中國的一部分
台灣問題是中國內政
這是國際社會廣泛共識
除了台灣參加WHA的提案，遭到駁回，就連持台灣護照的民間團體要進到會場旁聽時，也一度被警衛刁難無法入場，經過一番溝通後，才終於獲准進場。
記者 綜合報導
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