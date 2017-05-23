















世界衛生大會WHA，台灣時間昨天下午在瑞士日內瓦揭幕，我國11個友邦特別提出臨時動議，希望邀請台灣以觀察員身分參加，另外美、德、澳等國代表，也在大會公開發言力挺台灣，不過在中國與古巴代表，聯手反對之下，邀請台灣參與WHA的提案還是遭到否決。第七十屆世界衛生大會WHA，22號在瑞士日內瓦開幕，台灣八年來首次無法以觀察員的身分參加，我11個友邦在總務委員會議上，提出臨時動議，將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，為台灣發聲。==WHA帛琉代表==我們的世衛組織為什麼會忽略台灣的2300萬人口如何在去年能夠支持它的觀察員地位過去的八年中支持了為什麼今年不行世衛組織的章程在一年中發生了變化嗎政治問題應該在另外一個地點來解決不應該在我們世衛大會上解決另外，我國友邦布吉納法索，以及美、德、澳等三國代表，也在WHA大會上公開發言，強調台灣不該被世界衛生組織WHO排除在外。美國衛福部長普萊斯說，對於台灣今年沒有收到WHA觀察員邀請函，美國感到失望。不過，在"二對二辯論"過程中，中國及古巴代表公開發言，聲稱基於一中原則、以及中國已經照顧台灣人民的健康權利，反對本案。最終大會仍依總務委員會建議，不列入議程。==WHA中國代表==中國代表團堅決支持總務委員會關於不將涉台提案列入大會議程的建議台灣是中國的一部分台灣問題是中國內政這是國際社會廣泛共識除了台灣參加WHA的提案，遭到駁回，就連持台灣護照的民間團體要進到會場旁聽時，也一度被警衛刁難無法入場，經過一番溝通後，才終於獲准進場。記者 綜合報導