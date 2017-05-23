美國總統川普，任內首度出訪，第二站抵達以色列和以色列總理--納坦雅胡會談。川普表示，可望促進中東地區的--繁榮穩定，最終目標是要實現"以巴和平談判"。



美國總統川普出訪以色列，一連寫下兩個歷史紀錄。他22號搭乘專機抵達以色列，這是史上第一次有航班，從阿拉伯首都利雅德，直飛以色列。川普隨後前往首都耶路撒冷，打破禁忌參訪哭牆，成為第一位訪問哭牆的美國在任總統。



川普和以色列總理納坦雅胡在晚間舉行會談，召開聯合記者會。川普延續日前在穆斯林高峰會上的呼籲，要團結中東地區對抗極端主義，並承諾會排除伊朗的武力威脅，力促當地和平穩定。川普也表示，最終目標，是要實現以巴和平談判。



==美國總統 川普==

我相信 (美以)夥伴關係

很可能進展到新的階段

有利區域和平 保障美國安全

更促進世界共存共榮

包括 重建以巴人民之間的關係

總理承諾 他會致力推動和平進程

我要表示感謝



納坦雅胡感謝川普，改變歐巴馬政權對伊朗的姑息態度，採取強硬姿態；並支持美國軍事打擊，動用化武的敘利亞政府軍。他期待在美國新政府的領導下，中東地區能達成和平。納坦雅胡也直言，川普可望「帶來真正改變」，是他人生第一次看見希望。



==以色列總理 納坦雅胡==

我也同樣期待和您合作

促進區域和平穩定

您的觀點簡潔而有力

共同的危險 能夠化敵為友

從中我們看到新的轉機

深具潛力 帶來希望



記者會中沒有談到促進以巴和談的具體細節。川普去年大選期間承諾，上任後會把美國使館遷到耶路撒冷。這舉動相當於承認耶路撒冷屬於以色列，無視國際社會的認同；不過他上任後還沒兌現，並表示這個議題還要再研議。川普這趟行程，試圖重啟以巴和平談判，預定還會和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。不過，川普的到訪，也引發以色列和巴勒斯坦民眾的示威抗議。



記者 邱偉淳 報導