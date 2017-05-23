憂蕉價崩盤 民間發起每公斤20元預購公視 (2017-05-23 00:00)
農糧署預計六月份是香蕉盛產期，批發價恐怕崩盤，農民血本無歸，民間人士發起「香蕉運動會」，以每公斤20元的價格開放全民預購，等香蕉批發價真的跌落每公斤20元的時候，就會進場、替香蕉護盤。
香蕉要崩盤了
歡迎同學一起來支持
擺出整桌香蕉，對著大學生叫賣，但這群人不是蕉農，而是社企學會和熱心的民間人士，不希望香蕉價格崩盤，他們發起護盤行動，鼓勵全民以蕉農每公斤20元的成本價，提前預購，等到香蕉批發價格真的跌到每公斤20元，就會正式進場收購。
==社企學會秘書長 丁昌文==
我告訴他我進場要買20塊
那蕉農就會賣給我
那蕉農賣給我以後
這個蕉農賣給我以後
其他蕉農看他賣了20塊錢
我原本16塊甚至於
我要削價才能用14塊
12塊去賣它的時候
他會改變他心意
也就是說他會提升他的信心
去年受風災影響，香蕉創天價，到了五月初，台北批發市場的行情 均價最貴也還有70.7元，但到了五月底，已經跌了三成五，批發均價一公斤剩45.5元 ，但農糧署預計六月份香蕉盛產季，可能還會再下探到12元。民間團體目前推行的預購已經來到400箱、1萬兩千公斤的量，也積極結合知名旅館業者，贈送迎賓香蕉，以吸引日、韓、陸客，進而掏錢支持台灣水果。
==陸客==
（會不會想買台灣的什麼水果)
就一直在買啊
來了之後就一直在吃
==旅館業者 陳嘉文==
他們對台灣農產品讚不絕口
讓客人們在到旅店的時候
能夠直接採購一些
臺灣省各地的一些農產品
像芒果或是說番茄 這次香蕉
我們知道香蕉對日本客
韓國客人 甚至於新加坡客人
他們都非常喜歡
除了幫忙賣香蕉，更有旅館，要提供蕉農北上賣香蕉、免費住宿。不願看到香蕉盛產，農民卻因為價格崩盤而血本無歸，熱心人士集結多方力量，希望擔任起農民在消費端的強力後盾。
記者黃怡菁 蔣龍祥 新北市報導
關鍵字：
上一則：特朗普表示願推動巴以實現和平
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
網貸之家518理財節成交超236億 再創紀錄新高【北京新浪網】
台股早盤再衝萬點 5月第7度站上萬點【NOWnews今日新聞】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
巴黎路易威登旗艦店遭武裝搶劫【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》