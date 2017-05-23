















農糧署預計六月份是香蕉盛產期，批發價恐怕崩盤，農民血本無歸，民間人士發起「香蕉運動會」，以每公斤20元的價格開放全民預購，等香蕉批發價真的跌落每公斤20元的時候，就會進場、替香蕉護盤。香蕉要崩盤了歡迎同學一起來支持擺出整桌香蕉，對著大學生叫賣，但這群人不是蕉農，而是社企學會和熱心的民間人士，不希望香蕉價格崩盤，他們發起護盤行動，鼓勵全民以蕉農每公斤20元的成本價，提前預購，等到香蕉批發價格真的跌到每公斤20元，就會正式進場收購。==社企學會秘書長 丁昌文==我告訴他我進場要買20塊那蕉農就會賣給我那蕉農賣給我以後這個蕉農賣給我以後其他蕉農看他賣了20塊錢我原本16塊甚至於我要削價才能用14塊12塊去賣它的時候他會改變他心意也就是說他會提升他的信心去年受風災影響，香蕉創天價，到了五月初，台北批發市場的行情 均價最貴也還有70.7元，但到了五月底，已經跌了三成五，批發均價一公斤剩45.5元 ，但農糧署預計六月份香蕉盛產季，可能還會再下探到12元。民間團體目前推行的預購已經來到400箱、1萬兩千公斤的量，也積極結合知名旅館業者，贈送迎賓香蕉，以吸引日、韓、陸客，進而掏錢支持台灣水果。==陸客==（會不會想買台灣的什麼水果)就一直在買啊來了之後就一直在吃==旅館業者 陳嘉文==他們對台灣農產品讚不絕口讓客人們在到旅店的時候能夠直接採購一些臺灣省各地的一些農產品像芒果或是說番茄 這次香蕉我們知道香蕉對日本客韓國客人 甚至於新加坡客人他們都非常喜歡除了幫忙賣香蕉，更有旅館，要提供蕉農北上賣香蕉、免費住宿。不願看到香蕉盛產，農民卻因為價格崩盤而血本無歸，熱心人士集結多方力量，希望擔任起農民在消費端的強力後盾。記者黃怡菁 蔣龍祥 新北市報導