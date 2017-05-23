美股連3個交易日走高 激勵台股站回萬點公視 (2017-05-23 00:00)
美股連3個交易日走高，激勵台股今天站回萬點，一度衝上1萬零38點。成交量以面板股為主，鴻海集團個股也表現強勢
在電子股衝鋒下，台股早盤由黑翻紅，最高站上1萬零38.18點，也是這個月以來、7度攻上萬點。電子權值股方面，台積電開平後、力守紅盤之上，鴻海延續昨日強勢，分析師表示，端午節長假前，觀望氣氛濃厚、預期台股將在萬點上下震盪。
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