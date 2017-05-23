日本宮城縣的田代島，島上有66位居民，卻養了130隻貓咪，因此一直有"貓咪樂園"，被貓咪吸引來的遊客，每年多達4萬人次，島上的經濟貓咪來支持，所以那裡的人給貓的早餐，吃的豐盛。



貓咪們或坐或站在港邊做日光浴，神情看起來很慵懶。宮城石卷市的田代島，素來號稱"貓咪樂園"，在這裡可不能養狗，因為島上66位島民，卻有130隻貓咪，一年能吸引4萬觀光客來訪。



==美國觀光客==

我是來跟貓咪親近接觸的

這次來是第五次來了



貓咪樂園上，供奉貓咪神社，當地的貓兒，也能捕捉老鼠，讓居民不用擔心鼠患，在飼養貓咪上，也更加盡心，每天都有新鮮美食供應。



==聲源:NHK特別來賓 福山潤==

常雄先生每天都會給我們吃

活跳跳的新鮮鮮魚

而且還不是傷痕累累的魚

是可以當成商品銷售的魚噢



除了當天新鮮漁貨，還有特製的炒飯，是用每天船員早餐所剩下的食材去做。兩顆蛋在加上白飯、配菜，看看這些等在門外的貓咪們，就知道早餐有多美味了！



==船員宿舍餐廳負責人 畠山和子==

(貓咪們對吃飯)時間都很清楚呀

因為從幾十年前開始

就是這樣餵食牠們了

牠們平常就是這樣吃飯的



有在野外吃飯的貓咪，也有住進民宅的貓。這隻叫"貓頭鷹"的小貓，半年前失去雙親，躲到當地居民"阿部賴男"的屋簷下，讓6年前因為海嘯，失去家人、餵養小貓的阿部爺爺，生活頓時又有了重心，每天都準備豪華的黑鮪生魚片，給"貓頭鷹"吃。



==田代島居民 阿部賴男==

"貓頭鷹"真的很可愛呢



==聲源:NHK特別來賓 福山潤==

島上居民們

跟我們貓咪們的一天

今天也正要開始了喵~



記者 陳詩童報導