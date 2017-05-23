















為了鼓勵生育，現在各縣市幾乎都會發放生育補助，有的縣市還有育兒津貼，價格有分好幾等，民進黨立委陳素月今天舉行記者會，認為鼓勵生育既然是國家政策及方向，福利就應該全國都一樣。父母開心迎接新生命，不過戶籍地不同，會拿到的生育補助也不同。目前桃園市最高，生一胎補助三萬，台東縣最低，生一胎補助5千。民進黨立委陳素月表示，有的縣市加碼繼續發育兒津貼，生育率也明顯較高。==民進黨立委 陳素月==加碼的縣市包括台北市 桃園市還有連江縣跟彰化縣他們整體的生育率在104年都是比其他縣市高的不過這也造成、同樣是國民，福利卻大不同的現象，甚至有些準媽媽，為了領津貼，戶口大遷徙。==彰化女性培力協會理事長 王碧玉==覺得這個縣市他的補助比較好趕快把戶籍遷過來他可能領完補助之後又把戶籍遷走了這其實也是一個社會資源的浪費因為我們自己本身身邊的親戚就有這樣的情況發生為了讓全國社會福利一致，多位民進黨立委一同舉行記者會要催生「國民福利基本法」。===民進黨立委 黃秀芳===透過這樣一個基本法的概念讓我們的生育津貼還有育兒津貼能夠全國統一 統一規劃統一來發放 統一來補助讓我們所有的年輕人能夠感受到政府的美意民進黨立委認為，鼓勵生育既然是國家政策及方向，衛福部少子化辦公室應該優先檢視各縣市福利不同調的情況。許恆慈 莊志成 台北報導