開發滯洪池工程 有價土方變建築廢土?公視 (2017-05-23 00:00)
台中市南屯重劃區，有地主投訴第五單元開發滯洪池，包括土地整理的有價土方大約有13萬立方米，卻被發現，這些土方被運走，而且填入建築廢土，地主要求追查重劃公司負擔。
土石堆的跟小山一樣高， 數量相當驚人，裡頭全是大小石塊，還有廢棄水泥塊，甚至還有生鏽瓦斯桶，這裡是台中南屯的第五單元重劃區，原本開發滯洪池，包括整地的土方大約13萬立方米，不過現在卻變成建築廢土場，而這些土方該怎麼處理，更是令地主頭痛。
==重劃地主 張國薰==
土又不是我堆的
第二 又拖到時間 我們地主等11年了
還沒拿到(權狀)
它補償費用 早就已經發光了
對地主損失很大呀
地主指出，這些土方如果以一立方米兩百元計算，大約可以賣2600萬，可以降低重劃負擔費用，現在卻變成長滿荒煙漫草的廢土，質疑重劃公司管理出問題。
==台中市議員 何文海==
可以賣的東西(土方)
變成要拿錢 請人來帶走(廢土)
所以這個影響非常大
== 台中市地政局重劃科長 余俊政==
會要求重劃會
納入(地主)負擔的計算
如果對於廢料清運部分 產生的成本
為了保障土地 所有權人權益
我們會在審核的時候
嚴格把關(成本)
地主表示，重劃進行至今１１年，到現在還沒拿到土地權狀，更別提管理跟配地，如果還要負擔清理廢土費用，實在不合理，市府表示，將會保障地主權益，也會請重劃會估算有價料的部分，避免轉嫁給地主。
林健生 賴世杰 台中報導
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