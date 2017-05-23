















無人機越來越普及，雲林縣就有農民利用它，進行大面積噴灑農藥，不但節省時間，還可以解決農村勞動力不足的問題，但雲林縣農業處指出，無人機噴藥可能造成鄰田污染的問題造價上百萬的空中噴灑機，看起來就像大型的遙控直升機，空噴機沿著已設定好路徑，經由兩個噴頭噴出霧狀的農藥，才幾分鐘時間四分地大的農田就已經完成噴藥，效率高又節省人力，讓農民相當滿意。==雲林農民==有時候 如果缺工人的時候就用這樣噴灑方式很快(方便)近年來無人機普及，雲林就有業者利用它的機動性，再結合農藥噴灑進行試驗，這台無人機噴藥一次可裝填10公升的藥劑，不到10分鐘，可噴灑約6分地面積，比傳統人力需耗費半天、更有效率。==空噴機研發業者 吳東棕==它機動性會比較高如果說傳統的方式來講現在很多噴藥工 已找不到了你如果想噴也沒辦法噴等到工人找到了可能很多的病害防治已經錯過防治的時間根據雲縣府農業處統計，全雲林縣整年農業缺工，保守估計超過4000人，而鄉村農忙期間，多數農民年齡落在65-70歲間，農村勞力老化嚴重，用機械化取代人工是趨勢，但也必須有所規範。==雲林縣農業處長 張世忠==無人噴藥機的使用可能要訂定明確規範讓將來想運用無人機業者 農民它有一個申請管道不然就目前狀態下飛出去了一灑入可能大家都吃農藥可能也是個災難農業處表示，空中噴藥機可能污染鄰田，更需要專業的操作技術，若中央能擬訂相關規範及辦法，管制空噴機使用地點或時機，結合農會、農場合作社先做推廣，有望改善農村人力短缺問題。記者王威雄 雲林報導