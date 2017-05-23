無人機協助噴灑農藥 節省人力效率佳公視 (2017-05-23 00:00)
無人機越來越普及，雲林縣就有農民利用它，進行大面積噴灑農藥，不但節省時間，還可以解決農村勞動力不足的問題，但雲林縣農業處指出，無人機噴藥可能造成鄰田污染的問題
造價上百萬的空中噴灑機，看起來就像大型的遙控直升機，空噴機沿著已設定好路徑，經由兩個噴頭噴出霧狀的農藥，才幾分鐘時間四分地大的農田就已經完成噴藥，效率高又節省人力，讓農民相當滿意。
==雲林農民==
有時候 如果缺工人的時候
就用這樣噴灑方式很快(方便)
近年來無人機普及，雲林就有業者利用它的機動性，再結合農藥噴灑進行試驗，這台無人機噴藥一次可裝填10公升的藥劑，不到10分鐘，可噴灑約6分地面積，比傳統人力需耗費半天、更有效率。
==空噴機研發業者 吳東棕==
它機動性會比較高
如果說傳統的方式來講
現在很多噴藥工 已找不到了
你如果想噴也沒辦法噴
等到工人找到了
可能很多的病害防治
已經錯過防治的時間
根據雲縣府農業處統計，全雲林縣整年農業缺工，保守估計超過4000人，而鄉村農忙期間，多數農民年齡落在65-70歲間，農村勞力老化嚴重，用機械化取代人工是趨勢，但也必須有所規範。
==雲林縣農業處長 張世忠==
無人噴藥機的使用
可能要訂定明確規範
讓將來想運用無人機業者 農民
它有一個申請管道
不然就目前狀態下
飛出去了一灑入
可能大家都吃農藥
可能也是個災難
農業處表示，空中噴藥機可能污染鄰田，更需要專業的操作技術，若中央能擬訂相關規範及辦法，管制空噴機使用地點或時機，結合農會、農場合作社先做推廣，有望改善農村人力短缺問題。
記者王威雄 雲林報導
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