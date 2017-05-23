















東海岸著名的離岸島三仙台，有一座連接三仙台島的彎橋，因為東部地震多，管理處為了維護遊客安全，公告從6月1號開始，封橋進行補強工程，因為這時間正好是暑假旅遊旺季，也引起旅遊業者反彈。東海岸三仙台風景區，擁有無敵大海景，更特別的還有這座唯一一座跨海連結到三仙台島的八個拱形小橋，遊客到這裡都要走過這座橋到三仙台島探訪秘境。但東部地震多，這座蓋好30年的八拱橋，經過東海岸國家風景區管理處評估需要維修，宣布從6月1號起三仙台的八拱橋要進行耐震補強工程，封橋3個半月，到9月15號重新開放。==東管處副處長 林維玲==它的確是有裡面一些鋼筋有一些鏽蝕還有這個表面有一些脫落不過，施工的期間剛好在暑假旅遊旺季，周邊的商店和民宿業者擔心八拱橋一封，也等於封閉了三仙台島，去年到現在中國遊客不來，整體遊客數已經少了三成，如今又要封橋，遊客更不來了。==遊客==八拱橋就是這邊的特色景點啊==三仙台風景區攤商 黃小姐==這個時機點敏感我們平日生意就很蕭條了==三仙台風景區攤商 林小姐==陸客數量變少了現在又在這個時間點封橋的話遊客一定會差更多當地的旅宿業者希望能改期施工。不過東管處表示，三仙台八拱橋維修也需要避開秋冬季的東北季風和春季的梅雨季，所以只能在夏季施工，希望業者和遊客能體諒。記者 章明哲 台東報導