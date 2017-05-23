耐震補強 6/1起三仙台拱橋封橋3個半月公視 (2017-05-23 00:00)
東海岸著名的離岸島三仙台，有一座連接三仙台島的彎橋，因為東部地震多，管理處為了維護遊客安全，公告從6月1號開始，封橋進行補強工程，因為這時間正好是暑假旅遊旺季，也引起旅遊業者反彈。
東海岸三仙台風景區，擁有無敵大海景，更特別的還有這座唯一一座跨海連結到三仙台島的八個拱形小橋，遊客到這裡都要走過這座橋到三仙台島探訪秘境。
但東部地震多，這座蓋好30年的八拱橋，經過東海岸國家風景區管理處評估需要維修，宣布從6月1號起三仙台的八拱橋要進行耐震補強工程，封橋3個半月，到9月15號重新開放。
==東管處副處長 林維玲==
它的確是有裡面一些
鋼筋有一些鏽蝕
還有這個表面有一些脫落
不過，施工的期間剛好在暑假旅遊旺季，周邊的商店和民宿業者擔心八拱橋一封，也等於封閉了三仙台島，去年到現在中國遊客不來，整體遊客數已經少了三成，如今又要封橋，遊客更不來了。
==遊客==
八拱橋就是這邊的特色景點啊
==三仙台風景區攤商 黃小姐==
這個時機點敏感
我們平日生意就很蕭條了
==三仙台風景區攤商 林小姐==
陸客數量變少了
現在又在這個時間點封橋的話
遊客一定會差更多
當地的旅宿業者希望能改期施工。不過東管處表示，三仙台八拱橋維修也需要避開秋冬季的東北季風和春季的梅雨季，所以只能在夏季施工，希望業者和遊客能體諒。
記者 章明哲 台東報導
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