遭彈劾入獄 朴槿惠今首度公開露面應訊公視 (2017-05-23 00:00)
遭彈劾入獄的南韓前總統朴槿惠，今天出庭應訊，和親信崔順實進行對質。她面臨包括貪污、濫用職權、瀆職等18項指控，若罪名成立，至少會判10年。
身著深藍套裝，挽起頭髮，左胸前配帶寫有「503」囚號圓型別針的朴槿惠，上午在女警押送下，戴著手銬走進首爾中央地方法院接受初審，這是朴槿惠自3月31號被拘捕入獄以來，時隔53天首次公開露面。也是繼全斗煥和盧泰愚之後，第3位站在法庭接受審判的南韓前總統。
當朴槿惠走進法庭準備應訊時，手銬已經解除，但依舊面無表情，眼光和隨後入場的崔順實始終沒有交集，兩人就坐後中間只隔一人，但四十年的閨蜜交情，此時已形同陌路。
==主審法官 金世尹==
今天要審訊的是2017和364號案
針對被告朴槿惠 崔順實和辛東彬的貪污案
朴槿惠在今天的庭審中，將與崔順實當庭對質。樂天集團會長辛東彬也因行賄嫌疑出庭。
==律師 尹永根==
如果收賄超過一億韓元的罪名成立
嫌犯會被判處至少10年徒刑
甚至無期徒刑
根據特定犯罪加重刑罰的法律規定
朴槿惠涉嫌和崔順實共謀，從三星，樂天等企業收取592億韓元，約16億元台幣的賄賂，面臨包括貪污、濫用職權、瀆職等18項指控。一旦罪名成立，至少將判處10年徒刑。
記者 曾惠敏 報導
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