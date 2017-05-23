















就在昨天WHA開幕前半小時，衛福部長陳時中也在那召開國際記者會，說明台灣參與WHA的重要性，也透過網路及臉書直播。陳時中批評，中國用政治因素影響WHA，還拒絕台灣媒體進入採訪，傷害了台灣的醫療人權，也侵犯了媒體第四權。搶在世界衛生大會WHA開幕前半小時，衛福部長陳時中率領的「世衛行動團」，台灣時間周一下午兩點半，在瑞士日內瓦召開國際記者會，面對在中國阻撓下，台灣今年不僅沒有收到邀請函，也不讓台灣媒體進入會場，陳時中表示他非常不滿，因為這樣同時傷害了媒體第四權及醫療人權。==衛福部長 陳時中==一個是傷害了我們的媒體第四權一個是傷害了我們的健康人權我想同樣的兩件事情我們都要表達我們非常的不滿此外，媒體也詢問，前衛福部長林奏延去年率團參與WHA時，曾經與中國衛生部代表舉行雙邊會談，今年台灣代表團不能參與WHA，是否還會跟中國代表團會面？陳時中表示，目前沒有安排，但會伸出友誼的手歡迎。==衛福部長 陳時中==到目前為止我們並沒有做這樣的安排不過有任何的機會大家能夠伸出友誼的手我都不會拒絕 而且我也歡迎陳時中在國際記者會上再次強調，WHA應該是以健康為出發點，而非政治，雖然今年台灣代表團無法進入WHA大會，但是在場外還是可以藉由雙邊會談，跟其他國家分享台灣的寶貴經驗，這次來是交國際朋友，也放眼未來、為明年做準備。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導