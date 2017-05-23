WHA開幕前 陳時中開記者會為台灣發聲公視 (2017-05-23 00:00)
就在昨天WHA開幕前半小時，衛福部長陳時中也在那召開國際記者會，說明台灣參與WHA的重要性，也透過網路及臉書直播。陳時中批評，中國用政治因素影響WHA，還拒絕台灣媒體進入採訪，傷害了台灣的醫療人權，也侵犯了媒體第四權。
搶在世界衛生大會WHA開幕前半小時，衛福部長陳時中率領的「世衛行動團」，台灣時間周一下午兩點半，在瑞士日內瓦召開國際記者會，面對在中國阻撓下，台灣今年不僅沒有收到邀請函，也不讓台灣媒體進入會場，陳時中表示他非常不滿，因為這樣同時傷害了媒體第四權及醫療人權。
==衛福部長 陳時中==
一個是傷害了我們的媒體第四權
一個是傷害了我們的健康人權
我想同樣的兩件事情
我們都要表達我們非常的不滿
此外，媒體也詢問，前衛福部長林奏延去年率團參與WHA時，曾經與中國衛生部代表舉行雙邊會談，今年台灣代表團不能參與WHA，是否還會跟中國代表團會面？陳時中表示，目前沒有安排，但會伸出友誼的手歡迎。
==衛福部長 陳時中==
到目前為止
我們並沒有做這樣的安排
不過有任何的機會
大家能夠伸出友誼的手
我都不會拒絕 而且我也歡迎
陳時中在國際記者會上再次強調，WHA應該是以健康為出發點，而非政治，雖然今年台灣代表團無法進入WHA大會，但是在場外還是可以藉由雙邊會談，跟其他國家分享台灣的寶貴經驗，這次來是交國際朋友，也放眼未來、為明年做準備。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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