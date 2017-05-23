WHA開幕 11友邦力挺台灣以觀察員身分與會公視 (2017-05-23 00:00)
世界衛生大會WHA已經開幕，我國11個友邦特別提出臨時動議，希望邀請台灣以觀察員身分參加，另外，美、德、澳等國代表，也在大會公開相挺台灣，不過還是遭到否決，會後衛福部長陳時中表示相當憤怒，並且已經將抗議信函遞交WHO，表達台灣的失望不滿。
世衛宣達團在聯合國歐洲總部前拉布條喊口號抗議，因為第七十屆世界衛生大會WHA，是台灣八年來首次無法以觀察員的身分參加，我11個友邦在總務委員會議上，提出臨時動議，將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，為台灣發聲。
==WHA帛琉代表(口譯)==
為什麼會忽略台灣的2300萬人口
過去的八年中支持了
為什麼今年不行
另外，我國友邦布吉納法索，以及美、德、澳等三國代表，也在WHA大會上公開發言，強調台灣不該被世界衛生組織WHO排除在外。中國及古巴代表聲稱基於一中原則、反對本案。最終大會仍依總務委員會建議，不列入議程。
==WHA中國代表==
中國代表團
堅決支持總務委員會
關於不將涉台提案
列入大會議程的建議
台灣是中國的一部分
台灣問題是中國內政
中國不斷打壓，讓台灣在國際上的聲音越來越小，會後衛福部長陳時中也到聯合國歐洲總部前向世衛宣達團致意，表示聽到中國代表的發言，他感到相當憤怒。
==衛福部長 陳時中==
那中國跟古巴不斷地用
政治汙染了健康人權
人的健康
可以被政治汙染到這樣子
難道我們不會憤怒嗎
陳時中表示，中國赤裸裸講出一中原則，只會把兩岸推得越來越遠，他已經將抗議信函遞交WHO，希望表達台灣的不滿和失望。外交部表示，已經確認WHO秘書處收到抗議函。
記者 綜合報導
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