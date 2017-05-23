















世界衛生大會WHA已經開幕，我國11個友邦特別提出臨時動議，希望邀請台灣以觀察員身分參加，另外，美、德、澳等國代表，也在大會公開相挺台灣，不過還是遭到否決，會後衛福部長陳時中表示相當憤怒，並且已經將抗議信函遞交WHO，表達台灣的失望不滿。世衛宣達團在聯合國歐洲總部前拉布條喊口號抗議，因為第七十屆世界衛生大會WHA，是台灣八年來首次無法以觀察員的身分參加，我11個友邦在總務委員會議上，提出臨時動議，將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，為台灣發聲。==WHA帛琉代表(口譯)==為什麼會忽略台灣的2300萬人口過去的八年中支持了為什麼今年不行另外，我國友邦布吉納法索，以及美、德、澳等三國代表，也在WHA大會上公開發言，強調台灣不該被世界衛生組織WHO排除在外。中國及古巴代表聲稱基於一中原則、反對本案。最終大會仍依總務委員會建議，不列入議程。==WHA中國代表==中國代表團堅決支持總務委員會關於不將涉台提案列入大會議程的建議台灣是中國的一部分台灣問題是中國內政中國不斷打壓，讓台灣在國際上的聲音越來越小，會後衛福部長陳時中也到聯合國歐洲總部前向世衛宣達團致意，表示聽到中國代表的發言，他感到相當憤怒。==衛福部長 陳時中==那中國跟古巴不斷地用政治汙染了健康人權人的健康可以被政治汙染到這樣子難道我們不會憤怒嗎陳時中表示，中國赤裸裸講出一中原則，只會把兩岸推得越來越遠，他已經將抗議信函遞交WHO，希望表達台灣的不滿和失望。外交部表示，已經確認WHO秘書處收到抗議函。記者 綜合報導