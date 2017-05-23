亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死59傷公視 (2017-05-23 00:00)
美國歌手亞莉安娜，在英格蘭北部城市曼徹斯特體育場辦演唱會，想沒到散場時發生爆炸，造成至少19死、59傷，警方目前朝恐怖攻擊偵辦中。
民眾用手機拍下爆炸發生時，散場觀眾尖聲驚叫、四處奔逃的畫面。爆炸發生在當地時間22號晚上10點35分。當時大批觀眾正準備離場，突然從體育館門廳傳出巨大爆炸聲響，有目擊者表示爆炸威力撼動建築。警方接獲報案後，出動大批救護車趕往現場。拆彈小組跟嗅彈犬也在現場找到第二枚可疑爆炸裝置，隨後成功引爆拆除。附近的曼徹斯特維多利亞火車站，則一度在爆炸後關閉取消所有列車。至於23歲的美國歌手亞莉安娜，爆炸當時已經離開現場，她跟經紀人都平安沒事。
正忙著兩個半星期後大選的英國首相梅伊，則是在第一時間發表聲明，除了向受害者跟家屬致意，也表示警方已朝恐怖攻擊偵辦這起爆炸案，有可能是自殺炸彈，當局正努力拼湊全案的完整細節。英國內政部也緊急召集反恐官員會商。另外根據現場協助救援的志工，描述民眾受傷的情況，有專家研判是釘子炸彈造成，不過尚未獲得英國警方證實。
亞莉安娜是西洋流行樂壇新生代小天后，擁有4個八度音域的她，能輕鬆駕馭各種抒情歌曲，最近才進行出道以來，規模最大的世界巡迴演唱會，原定在9月19號第一次造訪台北、在小巨蛋開唱。這次她在英國開場的曼徹斯特以體育館是當地為大室內演唱會場地，最多可以容納2萬1千人，許多巨星都在這裏舉辦過演唱會。
記者 陳秋玫 報導
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