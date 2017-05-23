又發生了日本人在中國，遭中國政府以"危害國安嫌疑"逮捕。這次被逮捕的日本人共有6人，是受到中國公司委託，進行溫泉水源勘查時，遭到逮捕。



這起外交事件，發生在今年三月，當時有中國企業，向日本地下探測公司，表示要開發溫泉，希望日本企業協助調查。地下探測公司就派遣6位，分別為20歲至70歲的職員，到海南島三亞市跟山東省煙台市，探測溫泉水源，卻遭到中國當局，以"危害國家安全"為由，逮捕拘留。



==中國外交部發言人 華春瑩==

中方有關部門的確依法

對6名涉嫌在中國城市

違法活動的日本公民進行審查

並且根據中日領事協定

即時通報日本駐華的相關領事機構



由於中國從3年前，開始實施"反間諜法"，2年前又頒布了"新國家安全法"，強化對外國人在中國活動的監視活動。一旦發現外國人士或組織，有竊取、搜查國家機密或情資的行為，就會被當成間諜逮捕。從2015年到2016年，已經有5位日本公民被逮捕，其中4個人進入訴訟階段。日本"朝日新聞"分析，由於海南島跟山東省都有中國海軍的軍港，可能因此被誤會是要蒐集軍事機密。日本當局目前已經透過外交管道，提供適當協助。



==日本地下探測企業==

我們不認為他們有做出

什麼違法的事情

希望中國當局能盡快解開誤會

讓他們回國

我們會持續透過外務省

做後續的連絡跟努力



中國逮捕外國間諜，已經不是頭一遭。日前"紐約時報"也曾報導，美國中央情報局CIA，在中國建構的情報網，從2010年開始陸續被摧毀，至少12位線民被殺害，失蹤線民更將近20位，但目前無法證實消息真偽。



記者 陳詩童 報導