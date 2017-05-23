遭彈劾入獄的南韓前總統朴槿惠，今天首度公出庭應訊，和親信崔順實進行對質。她面臨包括貪污、濫用職權、瀆職總共18項指控，若罪名成立，至少要判10年。



身著深藍套裝，挽起頭髮，左胸前配帶寫有「503」囚號圓型別針的朴槿惠，上午在女警押送下，戴著手銬走進首爾中央地方法院接受初審，這是朴槿惠自3月31號被拘捕入獄以來，時隔53天首次公開露面。也是繼全斗煥和盧泰愚之後，第3位站在法庭接受審判的南韓前總統。



當朴槿惠走進法庭準備應訊時，手銬已經解除，但依舊面無表情，眼光和隨後入場進行對質的崔順實始終沒有交集，兩人就坐後，中間只隔一位律師， 但四十年的閨蜜交情，此時已形同陌路。法庭外不遠處，則有支持群眾送暖，搖旗吶喊要求釋放朴槿惠。



==審判長 金世潤==

今天要審訊的是2017和364號案

針對被告朴槿惠 崔順實

和辛東彬的貪污案



朴槿惠涉嫌和崔順實共謀，從三星，樂天等企業收取592億韓元，約17億元台幣的賄賂，在今天的庭審中，樂天集團會長辛東彬也因涉及行賄出庭。檢察官當庭指控朴槿惠濫權收賄營私，朴槿惠律師則辯稱，朴槿惠無法將錢用到自己身上，所以沒有強迫企業捐款的理由。朴槿惠首次庭審，大多輕聲與律師交換意見，很少發言，崔順實則是流淚表示，害朴槿惠受審深感抱歉，她告訴庭上，朴槿惠不是易受賄賂誘惑的人。



==律師 尹永根==

如果收賄超過一億韓元的罪名成立

嫌犯會被判處至少10年徒刑

甚至無期徒刑

根據特定犯罪加重刑罰的法律規定



朴槿惠面臨包括貪污、濫用職權、瀆職等18項指控。一旦罪名成立，將判處10年以上徒刑。下一次庭審預計在25號登場。



記者 曾惠敏 報導