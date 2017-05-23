彰化有不少高汙染危機的農地，環保署是通過，汙染農地將可以進行綠電開發，讓種電和整治做伙來，不過對小農來說，因為對政策不了解，想要做的不多，而光電廠商因為要負擔土地整治成本，也沒人要做。



環保局人員將稻田釘上標示牌，因為這些全都遭到重金屬汙染，作物不能採收，土地也成為農地汙染控制場址，彰化縣最後一批重金屬高汙染潛勢農地調查結果，包括彰化市、鹿港以及和美等地，受調查的重金屬汙染土地中，有近82.4%農地有重金屬銅超標，而這些農地現在，即將可以進行綠電開發。



==彰化縣環保局長 江培根==

受汙染的農地

它其實也不太適合

再從事農作物的耕作

所以能夠引進綠能產業的話

第一可以降低 食用作物的風險

第二也可以配合國家

再生能源策略



兩個多月前，環保署通過審查作業原則，汙染農地將可以進行綠電開發，讓種電和整治並行，農民可把土地租給光電業者，而租金收入可以彌補收成的損失，光電業者也可以投資大型場站賣電，聽起來立意良善，不過農民確有不少疑慮。



==彰化市農會總幹事 林毓源==

（彰化都是)小農而已

他自己做這(種電)

可能比較沒辦法

（提供種電之後)比如說 他的農保

是不是還存在

將來是不是還可以延續農保

他的(農會)會員 還可以存在嗎



農會表示，彰化縣當地大多屬於小農，如果租地給廠商，土地成為非農業用途，有可能因此喪失農民資格，權益可能受損，個人租地效益也不大；另一方面，整治和種電並行，除汙的整治費用將由承租的光電廠商負擔，擔心成本暴增，目前還沒有廠商有投入的意願。



林健生 賴世杰 彰化報導