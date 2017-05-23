豬肉價格飆漲，農委會出手，昨天要求冷凍肉商減少採購量，讓多出來的毛豬、流入傳統市場，也讓批發價落價，但這讓豬農認為，價格太差，乾脆罷市「退台」，拒絕拍賣。



三層肉、排骨、絞肉擺滿在檯面上，等了好久，才終於有客人上門。豬肉上周平均批發價，飆破農委會的預期，一公斤來到80.48元，而豬販批到最貴的，還有一公斤93塊，攤商說，成本已經盡量自行吸收了，但生意還是掉了兩成至三成左右。



==豬肉攤商==

上個禮拜是97塊

（上禮拜97塊 今天呢)

今天盤價多少

80 84 85



==豬肉攤商==

波動太大了

太厲害了 差太多了

價錢差太多了

不可以這樣子



零售端叫苦連天，批評政府無法平穩豬價，但農委會出手讓豬價下跌，反遭養豬農民批評管太多，22號農委會要求冷凍肉商，減少四成採購量，讓當天批發價格，從80塊出頭，回跌到75.53塊，一口氣跌了五元，怕賣不到好價，傳出豬農罷市、拒絕進場拍賣。



==豬農代表 康富戶==

豬肉賣不夠當然是肉商

會再提高一些價錢

用這種沒理由的打壓

我覺得是反效果啦



==農委會畜牧處副處長 王忠恕==

其實台灣距離現在

76塊75塊的一個價格

跟去年同期比起來

其實我們還漲了4塊錢

所以這個豬價

還是一個非常合理的豬價

並沒有所謂的刻意打壓

我們只是回歸一個正常的供需現象



十多位豬農代表下午北上拜會農委會主委林聰賢，希望政府別過度干預市場，而面對端午節豬肉價格波動，農委會想照顧消費端、抑制漲價，卻引發豬農「不賣」、市場攤商批「難賣」，兩面都不討好。



記者 黃怡菁 蔣龍祥 台北報導