全台規模最大的雄獅旅行社,爆出客戶資料遭駭,總共36萬筆個資外洩,其中已有一名客戶遭到詐騙,雄獅下午緊急在證交所對外說明,資料外洩最多是自由行的客戶,團客不受影響,也已經交由檢調偵辦



近期大企業遭駭，個資外洩事件頻傳！華信航空因個資外洩，導致消費者遭詐騙52萬，如今，國內最大旅行社雄獅，也爆發重大個資外洩事件，下午緊急在證交所召開記者會。



==雄獅旅遊發言人 游國珍 vs.記者 黃立偉==

2017年一月一號 到五月18號

這段期間曾經跟雄獅

交易過的訂單資料

那所有的訂單資料

總共是36萬筆

那其中有一筆已被詐騙成功

（金額多少) 10萬



雄獅是全台規模最大的旅行社，去年營業額超過218億，有民眾擔心，像雄獅這麼大的企業，民眾個資保護也形同虛設，實在無所適從。



==民眾 黃小姐==

一開始是找小公司

後來找大公司想說比較安全

可是連大公司也被駭 想說算了

就是覺得現在已經

對那種大公司也沒什麼信心了



雄獅旅行社表示，這起駭客來自境外，至於哪一國，以偵辦為由不願公開,強調目前受害民眾只有一名，多數是購買機票或訂房的自由行客戶為主，不過團客信用卡交易訊息沒有遭駭！



==資安專家 蔡一郎==

那很多手法

可能包括攻擊系統的漏洞啦

或者是應用程式的漏洞

可能要有一些電子郵件閘道

去過濾一些異常的

這個來源的郵件



雄獅旅行社表示，為防個資外洩事件重演，已加強資安系統防護，包括加密升級，以及內部網路防駭等，目前檢調已深入追查，並透過簡訊警告所有客戶，接獲不明來電要求ＡＴＭ轉帳，立刻通報警方。



記者 黃立偉 陳昌維 台北報導