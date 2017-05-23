美國歌手亞莉安娜，在英國曼徹斯特的演唱會散場時發生爆炸，造成22死59傷。英國警方證實這是一件自殺攻擊。國際上也有譴責。



民眾用手機拍下爆炸發生時，觀眾尖聲驚叫、四處奔逃的畫面。爆炸發生在當地時間22號晚上10點35分。當時大批觀眾正準備離場，突然從連接會場跟車站的門廳，傳出巨大爆炸聲響。



==演唱會觀眾==

我們當時在會場聽到一聲巨響

我死命的跑有人叫我冷靜

說只是氣球爆炸



警方接獲報案後，出動大批救護車把受傷民眾分送六家醫院治療。拆彈小組跟嗅彈犬也在現場找到一個可疑裝置，隨後引爆並排除是爆裂物。英國政府隨即對這次的攻擊提出譴責。



==英國內政部長 路德==

這是野蠻的攻擊

刻意把我們社會中

最脆弱的族群當目標

他們只是去參加演唱會的

年輕人跟兒童



英國首相梅伊除了發表聲明向受害者跟家屬致意，首相府一早也降半旗哀悼，梅伊並在9點召開，內閣緊急會議，商討對策。一開始就強調朝恐怖行動偵辦的英國警方，隨後證實這是由一名自殺炸彈客發動的攻擊，嫌犯已經當場死亡。



==曼徹斯特警察首長 霍普金斯==

我們目前已經朝恐怖活動偵辦中

昨晚的攻擊行動是由一人犯案

炸彈客我可以證實

已經當場死亡



至於23歲的美國歌手亞莉安娜，爆炸當時已經離開逃過一劫，但對於前來欣賞自己演出的粉絲，遇上劫難，她在得知消息時情緒崩潰，隨後在比較平復下推文表示，心碎、遺憾、無言，並宣布暫停歐洲各地的巡迴演出。



而在爆炸後附近民眾也發揮愛心，許多計程車司機動員，免費把因為車站關閉受困的民眾平安送回家，還有居民主動提供住宿，要讓無法順利回家的人借住。



記者陳秋玫 報導