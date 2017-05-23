世界衛生大會WHA已經開幕，我們11個友邦特別提出臨時動議，希望邀請台灣以觀察員身分參加，另外，美國、德國、澳洲代表，也在大會公開相挺台灣，不過還是被否決，會後衛福部長陳時中表示很生氣，也將抗議信交給WHO，表達台灣的失望不滿。



世衛宣達團在聯合國歐洲總部前拉布條喊口號抗議，因為第七十屆世界衛生大會WHA，是台灣八年來首次無法以觀察員的身分參加，我11個友邦在總務委員會議上，提出臨時動議，將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程，為台灣發聲。



==WHA帛琉代表(口譯)==

為什麼會忽略台灣的2300萬人口

過去的八年中支持了

為什麼今年不行



另外，我國友邦布吉納法索，以及美、德、澳等三國代表，也在WHA大會上公開發言，強調台灣不該被世界衛生組織WHO排除在外。中國及古巴代表聲稱基於一中原則、反對本案。最終大會仍依總務委員會建議，不列入議程。



==WHA中國代表==

中國代表團

堅決支持總務委員會

關於不將涉台提案

列入大會議程的建議

台灣是中國的一部分

台灣問題是中國內政



中國不斷打壓，讓台灣在國際上的聲音越來越小，會後衛福部長陳時中也到聯合國歐洲總部前向世衛宣達團致意，表示聽到中國代表的發言，他感到相當憤怒。也已經將抗議信函遞交WHO，希望表達台灣的不滿和失望。



==衛福部長 陳時中==

那中國跟古巴不斷地用

政治汙染了健康人權

人的健康

可以被政治汙染到這樣子

難道我們不會憤怒嗎



而多個友邦國,晚間也都出席台灣主辦的「台灣之夜」晚會,聖文森以及帛琉官員，再度表示力挺台灣，並呼籲WHO「請遠離政治」。



==聖文森衛生部長 布朗==

台灣有自己政府

有自由選舉

有自己的國歌 有自己的國旗

擁有成為國家的元素

說台灣是中國一部分 太荒謬了



總統蔡英文也在臉書上強調,健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非，台灣不該被排除在全球防疫體系之外。



記者 綜合報導