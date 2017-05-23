生育福利各縣市有別 綠委提議應統一公視 (2017-05-23 00:00)
為了鼓勵生育，各縣市幾乎都有生育補助，有的縣市還有育兒津貼，不過這也造成同樣是國民，福利卻大不同現象，有立委認為，應該訂定「國民福利基本法」讓福利全國一致化。
父母開心迎接新生命，不過戶籍地不同，會拿到的生育補助也不同。目前桃園市最高，生一胎補助三萬，台東縣最低，生一胎補助5千。民進黨立委陳素月表示，有的縣市加碼繼續發育兒津貼，生育率也明顯較高。
==民進黨立委 陳素月==
加碼的縣市包括台北市 桃園市
還有連江縣跟彰化縣
他們整體的生育率在104年
都是比其他縣市高的
不過這也造成、同樣是國民，福利卻大不同的現象，甚至有些準媽媽，為了領津貼，戶口大遷徙。
==彰化女性培力協會理事長 王碧玉==
覺得這個縣市 它的補助比較好
趕快把戶籍遷過來
他可能領完補助之後
又把戶籍遷走了
這其實也是一個 社會資源的浪費
因為我們自己本身
身邊的親戚就有這樣的情況發生
為了讓全國社會福利一致，多位民進黨立委一同舉行記者會要催生「國民福利基本法」。
==民進黨立委 黃秀芳==
透過這樣一個基本法的概念
讓我們的生育津貼 還有育兒津貼
能夠全國統一 統一規劃
統一來發放 統一來補助
讓我們所有的年輕人
能夠感受到政府的美意
民進黨立委認為，鼓勵生育既然是國家政策及方向，衛福部少子化辦公室應該優先檢視各縣市福利不同調的情況。
許恆慈 莊志成 台北報導
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