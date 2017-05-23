

歐元區財長與國際貨幣基金，22號歷經八小時協商，還是無法就希臘第三輪紓困案達成共識，不過與會各方表示在六月十五號，下一回合財長會議前，將會繼續協商。



希臘當局必須在七月還債期限之前，籌到七十五億歐元紓困金。為此，歐元區財長、國際貨幣基金以及希臘政府代表，22號在比利時布魯塞爾進行了八個小時協商，但還是無法取得共識，宣告破局。然而歐元集團主席戴松布倫樂觀的表示協議應該可以達成。



==歐元集團主席 戴松布倫==

國際貨幣基金今天也明確表示

他們對進展非常肯定

對希臘所做的改革與堅定的立場印象深刻

但他們將會等待最後的討論

我們希望在三個星期之內

歐元集團就債務議題可以達成協議



上個星期希臘國會通過了縮減退休金以及增稅的案子，但要獲得新貸款經濟改革還不夠大，另一方面，國際貨幣基金和德國之間看法也大不相同，以德國為首的幾個歐元區政府，不願意批准新貸款除非國際貨幣基金加入紓困，而國際貨幣基金提出來的條件是，要求希臘的歐洲債權人，給予希臘大比例的債務減免，讓希臘政府可以持續運作。這個月初公佈的數據顯示希臘繼2012年之後，又跌入了衰退的局勢，第一季的國內生產毛額下跌了0.1%。



王蕙文 報導



