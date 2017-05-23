















豬肉價格飆漲，農委會出手，昨天要求冷凍肉商減少採購量，一天可以多出1千4百頭毛豬流入傳統市場，成功讓批發價跌了近5塊錢，但這讓豬農認為，價格太差乾脆不賣，桃園、台中、彰化、高雄，都傳出豬農罷市「退台」拒絕拍賣。三層肉、排骨、絞肉擺滿在檯面上，等了好久，才終於有客人上門。豬肉上周平均批發價，飆破農委會的預期，一公斤來到80.48元，而豬販批到最貴的，還有一公斤93塊，攤商說，成本已經盡量自行吸收了，但生意還是掉了兩成至三成左右。==豬肉攤商==上個禮拜是97塊（上禮拜97塊 今天呢)今天盤價多少80 84 85==豬肉攤商==波動太大了太厲害了 差太多了價錢差太多了 不可以這樣子零售端叫苦連天，批評政府無法平穩豬價，但農委會出手讓豬價下跌，反遭養豬農民批評管太多，22號農委會要求冷凍肉商，減少四成採購量，讓當天批發價格，從80塊出頭，回跌到75.53塊，一口氣跌了五元，怕賣不到好價，傳出豬農罷市、拒絕進場拍賣。==豬農代表 康富戶==豬肉賣不夠當然是肉商會再提高一些價錢用這種沒理由的打壓我覺得是反效果啦==農委會畜牧處副處長 王忠恕==其實台灣距離現在76塊75塊的一個價格跟去年同期比起來其實我們還漲了4塊錢所以這個豬價還是一個非常合理的豬價並沒有所謂的刻意打壓我們只是回歸一個正常的供需現象十多位豬農代表下午北上拜會農委會主委林聰賢，希望政府別過度干預市場，而面對端午節豬肉價格波動，農委會想照顧消費端、抑制漲價，卻引發豬農「不賣」、市場攤商批「難賣」，兩面都不討好。記者 黃怡菁 蔣龍祥 台北報導