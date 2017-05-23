















全台規模最大，去年營收超過218億的雄獅旅行社，爆發客戶資料遭駭。從今年初到五月中的訂單，合計約36萬筆個資外洩。其中有一名客戶已經遭到詐騙，損失金額10萬塊! 雄獅旅行社，下午緊急在證交所，召開記者會表示，個資外洩部分，多數是買票券，或訂旅館自由行的客戶，團客不受影響，目前已透過簡訊通知，並交由檢調偵辦。近期大企業遭駭，個資外洩事件頻傳！華信航空因個資外洩，導致消費者遭詐騙52萬，如今，國內最大旅行社雄獅，也爆發重大個資外洩事件，下午緊急在證交所召開記者會。==雄獅旅遊發言人 游國珍 vs. 記者 黃立偉==2017年一月一號 到五月18號這段期間曾經跟雄獅交易過的訂單資料那所有的訂單資料 總共是36萬筆那其中有一筆已被詐騙成功金額多少 10萬雄獅是全台規模最大的旅行社，去年營業額超過218億，有民眾擔心，像雄獅這麼大的企業，民眾個資保護也形同虛設，實在無所適從。==民眾 黃小姐==一開始是找小公司後來找大公司想說比較安全可是連大公司也被駭 想說算了就是覺得現在已經對那種大公司也沒什麼信心了雄獅旅行社表示，這起駭客來自境外，至於哪一國，以偵辦為由不願公開,強調目前受害民眾只有一名，多數是購買機票或訂房的自由行客戶為主，不過團客信用卡交易訊息沒有遭駭！==資安專家 蔡一郎==那很多手法可能包括攻擊系統的漏洞啦或者是應用程式的漏洞可能要有一些電子郵件閘道去過濾一些異常的這個來源的郵件雄獅旅行社表示，為防個資外洩事件重演，已加強資安系統防護，包括加密升級，以及內部網路防駭等，目前檢調已深入追查，並透過簡訊警告所有客戶，接獲不明來電要求ＡＴＭ轉帳，立刻通報警方。記者 黃立偉 陳昌維 台北報導