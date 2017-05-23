端午國道免收費 兩套時段引發質疑公視 (2017-05-23 00:00)
去年端午節，交通部取消夜間免收費措施，引發極大爭議，今年端午節連假，交通部最後拍板，連假第二天和第三天，免收費時段是凌晨三點到五點，也引來抨擊，交通部長賀陳旦親上火線，以數據佐證連續假期國道長途使用者的高峰，落在清晨五到六點，因此上半夜免費沒有分流效果，更有疲勞駕駛危險!
今年端午節連續假期，國道夜間免收費時段，在假期的第二天和第三天，縮減為清晨三點到五點，引來各方批評，有立委質疑，是鼓勵民眾在精神最差的時段上國道，交通部長賀陳旦，親上火線，端出數據解釋，以105年端午節為例，夜間十一點到凌晨一點，走國道的70%都是都會短途車，而超過100公里以上的長程旅次，則是出現在清晨六點最多，其次是清晨五點.交通部分析，真正需要國道的長途使用者，連假反而都是下半夜才出發。
==交通部長 賀陳旦==
這次很多人是在 有點責怪我們說
怎麼弄一個兩小時的
這種三點到五點的
這種奇奇怪怪的東西
三點到五點就是在希望
大部分人其實他選擇要長程
他自然會選擇下半夜才動身
賀陳旦解釋，交通部之所以決定免收費時段到清晨五點，還是希望要有分流的效果，與連假白天的車流區隔，對於假期國道免收費時段，一再修正，賀陳旦也坦承，是去年端午節連假一次就取消所有夜間免收費時段的教訓。
==交通部長 賀陳旦==
去年我們可以說是比較
算是匆忙的
沒有能夠來做足夠的溝通
以及足夠的分析之下
我們在端午節所做的作為
後來也被很多人指教批評
我們對我們來講 也是一個
算是真的一個痛定思痛
賀陳旦也出示數據顯示，106年開始調整每次連續假期的免收費時段，確實有效縮短旅行時間，與105年連續假期比起來，塞車的時間都變少了，至於，連續假期公共運輸配套措施，交通部表示確實不夠完善，未來在國道客運優惠和轉乘上還有努力空間。
薛宜家 林志堅 台北報導
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