















去年端午節，交通部取消夜間免收費措施，引發極大爭議，今年端午節連假，交通部最後拍板，連假第二天和第三天，免收費時段是凌晨三點到五點，也引來抨擊，交通部長賀陳旦親上火線，以數據佐證連續假期國道長途使用者的高峰，落在清晨五到六點，因此上半夜免費沒有分流效果，更有疲勞駕駛危險!今年端午節連續假期，國道夜間免收費時段，在假期的第二天和第三天，縮減為清晨三點到五點，引來各方批評，有立委質疑，是鼓勵民眾在精神最差的時段上國道，交通部長賀陳旦，親上火線，端出數據解釋，以105年端午節為例，夜間十一點到凌晨一點，走國道的70%都是都會短途車，而超過100公里以上的長程旅次，則是出現在清晨六點最多，其次是清晨五點.交通部分析，真正需要國道的長途使用者，連假反而都是下半夜才出發。==交通部長 賀陳旦==這次很多人是在 有點責怪我們說怎麼弄一個兩小時的這種三點到五點的這種奇奇怪怪的東西三點到五點就是在希望大部分人其實他選擇要長程他自然會選擇下半夜才動身賀陳旦解釋，交通部之所以決定免收費時段到清晨五點，還是希望要有分流的效果，與連假白天的車流區隔，對於假期國道免收費時段，一再修正，賀陳旦也坦承，是去年端午節連假一次就取消所有夜間免收費時段的教訓。==交通部長 賀陳旦==去年我們可以說是比較算是匆忙的沒有能夠來做足夠的溝通以及足夠的分析之下我們在端午節所做的作為後來也被很多人指教批評我們對我們來講 也是一個算是真的一個痛定思痛賀陳旦也出示數據顯示，106年開始調整每次連續假期的免收費時段，確實有效縮短旅行時間，與105年連續假期比起來，塞車的時間都變少了，至於，連續假期公共運輸配套措施，交通部表示確實不夠完善，未來在國道客運優惠和轉乘上還有努力空間。薛宜家 林志堅 台北報導