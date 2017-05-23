（中央社記者田裕斌台北2017年5月23日電）富邦金控(2881)公司治理獲得肯定，在台灣證券交易所第3屆公司治理評鑑中，連續3年名列前5%。



富邦金表示，自去年底展開「永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷，結合金融業核心職能，逐步落實聯合國「全球永續發展目標(SDGs)促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個目標。



在評鑑的6大面向中，富邦金在「維護股東權益」、「平等對待股東」、「落實企業社會責任」3大面向表現特別優異；富邦金表示，重視所有股東權益，除提供電子投票機制，針對討論案於股東會議事手冊中提供股東所需的資訊及說明，更率業界之先在股東會中承認案及討論案進行逐案表決，積極鼓勵股東參與公司治理，並透過年報、網站等溝通管道，適時揭露並更新利害關係人所需資訊。