（中央社記者楊淑閔台北2017年5月23日電）為避免端午節前豬價飆過消費者忍受極限，農委會調控後交易均價回到合理利潤價每公斤75元，但是養豬業質疑打壓豬價。消基會董事長游開雄說，肯定政府調控民生需求價格不要衝太高。



30日就是端午節，20日毛豬交易均價站上每公斤新台幣80元，是農委會設定節前合理價位區間的天花板，也是民眾忍受價格上漲極限。



農委會於是出手調控，22日開市一口氣跌5元，下到75元。養豬協會今天質疑政府干預市場、打壓豬價。農委會呼籲，「不是賠，是少賺」、「希望不要只有私利，也要有公利。」



由於農產等民生必需食品的價格過高，消費者權益也會受損，對中低收入戶影響最大。



游開雄接受電話訪問說，消基會一向尊重市場機制，可以理解產業界一定希望節前價格好，可以多賺一些，業者總是追求最高利潤；但是過年過節，政府一定希望讓所有人能買到充足、價位波動在合理範圍內的民生必需品，所以會進行調節。



他並說，消基會通常會質疑的是是否有人囤積物資、哄抬物價，而這次端午節前農委會調控豬價是「不要衝太高」，這點消基會予以肯定；但是他也建議，調控民生物價很難讓所有人滿意，因此政府是否在調控時，應避免一次波動太大，以免衝擊性強。