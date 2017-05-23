（中央社記者楊淑閔台北2017年5月23日電）端午節前夕，毛豬交易均價上週六衝上每公斤80元，農委會調節減少交易，跌了5元，養豬協會質疑干預、打壓。農委會回應，高價已達民眾忍受極限，不調節，難道要一路飆上去？



30日就是端午節，16到18日，全國毛豬交易均價穩定調控在每公斤新台幣77到78元，仍在農委會希望端午節前毛豬交易均價能在每公斤70到80元間水平。



但是19日逼近80元，20日站上80.48元。農委會畜牧處祭出調節措施，請已經在上個月完成備料的冷凍肉類公會，從5月每天採買3500頭，減為2100頭，期限是5月22到29日。經過21日休市，昨天22日開市，一口氣回跌5元，降為75元。



今天養豬協會首度拜會農委會主委林聰賢時，反應此調節措施損及豬農商機，有的豬農退出交易。會面後，中華民國養豬協會首席副理事長康富戶說，質疑政府干預市場、打壓豬價。



農委會畜牧處副處長王忠恕說，毛豬交易均價每公斤80元已經到民眾忍受的極限，「不調節，難道要讓豬價一路飆上去嗎？民眾受得了嗎？」。



他並說，國內養豬業近3年來毛豬交易均價，每年平均都有72元多，昨天經過調節降為每公斤75元，還是比去年的年交易均價72元，以及去年端午節前同樣是72元的價位水平「還高啊！」、「近3年是賺錢的」。



他進一步指出，昨天從上週末的80元調為75元，是要避免民生所需豬肉價格飆太高，「豬農是少賺，但是不是倒賠，若賠錢，政府有責任」；雖然一天跌5元、跌幅6%是少見，也可以理解豬農會有點措手不及，但是說是「干預市場、打壓」，太言重了。



他並說，今天交易均價已經略回升到76元多、近77元，豬農的豬還是正常出豬、交易，並沒有外界所稱有那麼多是拒絕交易的；農委會內部並有人說，「不要只有私利，沒有公利」。



而經過幾年原物料價格波動、飼養環境革新，農委會已調升並設定毛豬交易均價每公斤75元為合理利潤價；近幾年毛豬生產成本常說是每公斤60多元，但是近來原物料又跌，農委會說，近期養殖成本的價位下修為每公斤57、58元，「養豬農是獲利的」。