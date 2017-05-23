（中央社記者吳家豪台北23日電）DeepMind旗下人工智慧系統AlphaGo今天與世界棋王柯潔對弈，以4分之1子的優勢拿下首勝，DeepMind也揭露AlphaGo採用Google雲端平台TPU，運算時耗能僅為過去的10分之1。



為期5天的「中國烏鎮圍棋峰會」今天在水鄉烏鎮展開序幕，來自DeepMind的圍棋人工智慧系統AlphaGo，在與世界排名第一的柯潔九段的三番棋對弈第一戰中執白子，以4分之1子的優勢取得勝利。



本次圍棋峰會中，共將進行5場不同形式的對弈，其中包括柯潔與AlphaGo的三番棋較量。



現年19歲的柯潔是目前世界排名第一的職業棋手。柯潔5歲時初次接觸圍棋，並在10歲成為職業棋手，曾4度獲得國際圍棋大賽冠軍。



本局比賽中，柯潔使用了傳奇圍棋大師吳清源和木谷實在上世紀30年代創立的三三布局。這個布局曾風靡數10年，此後在現代圍棋中漸漸淡出。然而，隨著AlphaGo在今年1月一系列對戰中再次重現這樣的棋路，使柯潔和其他圍棋好手也在近期的對弈中重新採用這個棋步。在今天的對戰中，AlphaGo還使用了它擅長的二間守角，而柯潔則在左上角祭出三三布局。



2010年創立的DeepMind今天表示，目前AlphaGo是在雲端由單機版TPU（Tensor Processing Units，機器學習專用晶片）運行，使用與Google於上週Google開發者大會（Google I/O）最新發表、專為機器學習製造的同款晶片；與去年3月和李世?的比賽時相比，現在的版本在運算時消耗的能量僅為過去的10分之1。



柯潔於賽後表示，他對布局有過備戰和研究，所以一開局下了三三守角，這是對手特別喜歡下的，所以他想看看AlphaGo怎麼應對，但AlphaGo應對得非常好。



柯潔回想，那手段讓他很震驚，這手棋在人類對局中幾乎是不可能的，因為是後手。後來冷靜下來分析確實是好棋，製造了很多劫材，同時讓角部實地化，一石二鳥；他也承認AlphaGo實在下得太出色，他輸得沒什麼脾氣，很厲害。



職業圍棋九段、以韓文解說的金成龍觀察到，和去年AlphaGo與李世?的對局相比，今年的AlphaGo更加穩健；過去AlphaGo應對簡單的落子前都需花時間判斷，如今對時間的利用更加自如且有效。



DeepMind共同創辦人暨執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）於賽後記者會表示，DeepMind對柯潔於本次於賽局中的表現給予崇高敬意，這是一場精彩絕倫的對奕，非常感謝柯潔將AlphaGo推向極致。



哈薩比斯強調，圍棋是一個充滿無限可能的棋盤遊戲，DeepMind將AlphaGo視為圍棋手以及圍棋協會開創、挖掘圍棋真諦的工具，他希望在過去的這一年裡，棋手們可以通過AlphaGo所帶來的全新視角，對這項運動產生更深刻的理解。



柯潔對戰AlphaGo的經典賽第二戰將於25日上午10時30分展開。1060523